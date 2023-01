En la semana que se conmemoran aniversarios de terremotos en San Juan, Uñac recibió al director del INPRES

En la semana que se conmemoran en San Juan dos importantes terremotos: el ocurrido el 15 de enero de 1944 y el 18 de enero del 2021; siendo el primero de los más trágicos registrados en la historia de la provincia. En este marco, el Gobernador recibió en casa de Gobierno al director del INPRES, Rodolfo García.

Luego del encuentro, García dialogó con la prensa y destacó que en la actualidad "la actividad sísmica no ha cambiado" y que "lo que sí existe son mejoras en la densidad de equipos, por lo tanto podemos registrar más movimientos que antes".

Imagen gentileza Gobierno de San Juan

"Hemos venido a saludarlo al Gobernador motivados un poco por los 79 años de esta tragedia que sufrió San Juan que sin dudas marca un antes y un después en la historia sanjuanina y la historia del país. Es un punto de inflexión en la historia sísmica de la Argentina, y obviamente también acercándonos a otro terremoto un poco menor del 18 de enero del 2021 que generó algún tipo de daño y también nos recuerda que estamos en una zona de mucha actividad sísmica, por lo tanto no tenemos que bajar la guardia", dijo a la prensa.

García agregó que "el INPRES tiene una red de monitoreo que consiste básicamente en dos redes nacionales que está dispuesta a lo largo y ancho de todo el país con estaciones de monitoreo que nos permiten en tiempo real recibir los datos en tiempo real en la sede central ubicada en San Juan".

El funcionario expresó que actualmente "la actividad sísmica es aleatoria, no ha cambiado y posiblemente no cambie; no existe un patrón definido. Lo que sí existe son mejoras en la densidad de equipos; por lo tanto podemos registrar más movimientos que antes posiblemente, sobre todo movimientos pequeños se registraban en la zona sur, en la Patagonia por ejemplo, y que a lo mejor no se podían registrar. Hoy estamos extendiendo nuestras redes de monitoreo por lo tanto aparentemente parecería que la actividad sísmica puede ser un poco mayor pero en realidad es un fenómeno natural totalmente aleatorio".

La sede central

El director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica explicó que "tenemos un programa de concientización sísmica que consiste en brindar información; el INPRES tiene un Manual de Prevención Sísmica. Adicionalmente a ese manual una de las funciones del INPRES es el dictado de los reglamentos a nivel nacional. La provincia acata esos reglamentos que es lo que nos permite a nosotros tener hoy una construcción moderna, sismorresistente en San Juan".

"Hay un programa que viene llevando adelante el Gobierno de San Juan desde hace muchos años que es la erradicación de villas, de aquellas construcciones de adobe, y viene trabajándose para ser reemplazadas por construcciones más seguras desde el punto de vista sísmico; y la respuesta concreta es el cumplimiento efectivo de la Reglamentación de las Prescripciones sismorresistentes", explicó.

Este domingo, por el 79° aniversario del terremoto de 1944, hubo una misa en la cripta de la Iglesia Catedral (Imagen Gobierno de San Juan)