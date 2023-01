Casos STOTAC Y UDA: "Es una cuestión de organización de ellos la sobreventa de terrenos"

En el marco de la entrevista que el director del IPV, Marcelo Yornet, brindó al móvil de Canal 13 se refirió en otro de los puntos a las familias que quedan sin vivienda en la conformación de barrios de los sindicatos, como consecuencia de la sobreventa de "carpetas" o terrenos. También el funcionario habló del viaje a Buenos Aires por diferentes situaciones de trabajos en conjuntos y cuál es la situación actual con los sanjuaninos intimados para que abonen la cuota de la casa que el IPV les entregó.

De San Juan a Nación

"Hemos tenido un pequeño atraso con respecto a los pagos de Nación a las empresas, hemos logrado que les vayan pagando; prácticamente está saldado todo noviembre; ahora nos queda el certificado de diciembre que se está emitiendo en este momento. Viajamos a Buenos Aires un poco para ver esto, alguna otra situación, se ha cambiado la reglamentación del sistema de Casa Propia donde ahora en vez de pagarle a las empresas van a pagarnos a nosotros y nosotros le vamos a pagar a ellos", dijo Yornet.

Y sobre este punto se explayó diciendo que "esa es una forma un poco más ágil y cualquier bache que haya, como estuvo sucediendo; para que la obra pública no se pare, que es lo que nos preocupa, podamos darles una mano en ese sentido hasta que ellos nos envíen ese dinero para poder cumplir con esas deudas".

En San Juan, 9.000 grupos familiares no pagan la cuota

Acerca de este punto, Yornet explicó que "no hicimos moratoria, hicimos intimaciones. Una moratoria borra un poco la deuda y no me parece que sea correcto porque tenemos mucha gente que paga, por lo menos la mitad de los adjudicatarios y los que no pagan, como existen estas moratorias aprovechan. Lo que hemos hecho es intimar a las familias que deben; 9.000 grupos familiares que sabemos que pueden pagar las cuotas y no las pagan porque no es su prioridad".

Agregó que "a raíz de eso aumentamos mucho el recupero, en la primera mitad llegamos a un 80% que es un récord; en la segunda ha bajado a un 68%. Hay que seguir trabajando en la reeducación y entendimiento de que es un sistema solidario".

El polémico barrio STOTAC, en Rawson



Casos STOTAC Y UDA: "Es una cuestión de organización de ellos la sobreventa de terrenos"



Finalmente Yornet explicó que los conflictos que surgen de personas que se quedan sin vivienda en la construcción o entrega de barrios de sindicatos es por una sobreventa de "carpetas" como se les dice comunmente o terrenos. En este sentido lo ocurrido con los barrios de STOTAC, en Rawson, y UDA II, entregado en noviembre del 2022 y que se ubica en el mismo departamento, son dos de los casos que salieron a la luz por esa situación. (Ver notas vinculadas)

"Soy bastante insistente con esto porque si no terminamos quedando en el medio, hemos quedado en una situación compleja con la gente de STOTAC y de UDA, que nosotros ni el Gobernador ni nadie tiene la culpa. Es una cuestión de organización de ellos esta sobreventa de carpetas; la sobreventa de terrenos", agregó el funcionario.

"Lo único que el gremio tiene que vender es un terreno. Estamos trabajando, tratando de ser lo más prolijo posible con ellos, que ellos lo sean, para que esta entrega de viviendas sea algo feliz y no sea algo complejo donde hayan familias que tengan viviendas y otras que4 hayan quedado afuera", finalizó diciendo el director del IPV.