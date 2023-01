Vecinos piden resolver algunos problemas en casas entregadas

El barrio Ingeniero Céspedes de La Bebida en Rivadavia fue entregado el pasado 2 de diciembre y ya presentó ciertos problemas que terminaron de desnudarse a partir de la fuerte lluvia del lunes por la noche. Se trata de una relocalización de diferentes asentamientos y casa en condiciones precarias de distintos puntos de la provincia, y ahora, luego de cumplir el sueño de la casa propia las familias se llevaron más de una sorpresa.

“Anoche varias casas se nos ha pasado el agua, se ha filtrado por arriba del techo, las padres con corriente donde hay niños”, dijo Mercedes Frías, que habitaba una vivienda precaria en el asentamiento Cristo Pobre en el Médano junto a su hijo que tiene una discapacidad.

Para remarcar la situación agregó, “ha sido algo muy feo, como a las 12 de la noche en plena lluvia operativo por que andaban robando, este es un barrio de nadie, hemos salido de Guatemala para meternos en guatepeor”, remarcando que ellos se van a hacer cargo el pago de la vivienda como está estipulado.

Así mismo, aseguró que los problemas aparecieron desde el comienzo, cuando les entregaron lasa casa ya que algunas no tenían luz, ni gas, ni agua fría. Según expresó, el reclamo ya fue hecho al IPV, desde la empresa Pedernal ya mandaron a un inspector para relevar los problemas, pero que habría manifestado que “el jefe no le da piola”. Desde allí habrían expresado que “el barrio no está terminado”.

También reclamó por la inseguridad a partir del robo de bombas y que en algunos casos estaban quemadas. “Los vecinos han colaborado para que puedan comprar una nueva ya se han robado como tres”, dijo y reclamó por una rápida solución.