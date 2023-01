Policía y comunidad LGBTIQ+, ¿disminuyó la discriminación en San Juan?

En las redes sociales, miembros de la comunidad LGBTIQ+ de la provincia han denunciado en muchas oportunidades que sufren actos discriminatorios por parte de la Policía. A raíz de esta situación, Diario 13 le consultó al delegado de INADI en San Juan, Rodolfo Domínguez si disminuyó o se creció la cantidad de casos de discriminación a esta comunidad.

Domínguez reveló que hace unos años a cantidad de denuncias y consultas eran mayores, y en los últimos vienen disminuyendo, pero de todos modos señaló que todavía preocupan que se den, aunque sea solo un caso, ya que ‘el Estado es el primero que no tiene que discriminar’.

Por otro lado, el titular de INADI en la provincia contó que para erradicar este tipo de conductas en las fuerzas de seguridad, el gobierno provincial trabaja fuertemente en el tiempo de la formación de estos agentes del Estado.

‘El objetivo es que conozcan las situaciones en las cuales se puedan dar una posible situación de discriminación, y que puedan no cometerla. Además de que conozcan las leyes de identidad de género, que conozcan que hay una serie de leyes que protegen los derechos de la comunidad LGTBQI+ y que no pueden pasar por encima porque es un delito, y la verdad es que ellos son los que tienen que velar en que no se caiga en un delito, y no caer ellos en el delito’, expresó Domínguez.

Por otro lado, dentro del movido 2023 que tendrá INADI, una de las actividades fuertes será la capacitación a los institutos de formación docente de la provincia. El objetivo es brindarles las herramientas necesarias para detectar cuando un hecho discriminativo está iniciándose, para que a su vez puedan trasmitirlas a los futuros docentes en su formación.

Domínguez señaló que esta actividad entra en la continuidad del programa ‘Escuelas sin Discriminación’ que durante todo el 2022 INADI trabajó ante el alarmante crecimiento de denuncias y casos de bullying escolar.