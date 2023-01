Tristeza por la muerte de un querido cacique sanjuanino

En horas de la noche del pasado lunes 23 de enero se confirmó una triste noticia para la comunidad talquenca radicada en San Juan. Se trata del fallecimiento de un querido cacique, el cual se encontraba desempeñando el rol de presidente de este grupo hasta sus últimos días.

Utilizando sus redes sociales, más precisamente su cuenta de Facebook, una de las integrantes de esta comunidad contó el fallecimiento de este hombre. La encargada de dar esta noticia fue Nadia Gómez, quien le dio su despedida a Antonio Aguirre, el cacique que perdió la vida recientemente.

'Despedimos a la autoridad de la comunidad salvador talquenca, Al hermano Antonio Aguirre, que su alma descanse en Paz y mucha fortaleza para su familia en este momento, hace un par de semanas me despidió diciéndome, talvez sea la última vez que nos veamos Nadia, para mí lo más importante es la tierra, no deje que nos la quiten, yo ya no tengo más fuerzas", no pensé que iba a ser tan poco tiempo el que tenía. Abrazo grande a su familia y a su Comunidad', redactó la mujer en su perfil.

Antonio Aguirre no sólo era el presidente de la Comunidad Salvador Talquenca, sino que también se había vuelto un gran referente para este pequeño pueblo radico en El Encón. Se trata de un pequeño grupo de personas que subsiste mayormente gracias a la cría de ganado caprino.