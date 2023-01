Malestar vecinal por una rotura de caño de hace 10 días que OSSE no repara

Los vecinos del Barrio Cerro Grande están enojados y a la vez preocupados. Hace diez días se rompió un caño en una de las calles, y el agua está por toda la vía pública que no está asfaltada por lo que les genera pozos, lo que hace que el transitar por esa zona sea un peligro. Una mujer habló con el móvil de Canal 13 en representación de los vecinos y vecinas del complejo habitacional.

Una de las damnificadas contó que el día que notaron la rotura fue ella la que hizo el reclamo. A las 7 de la mañana lo notaron, a las 8 mandó el mensaje y a las 9 le contestaron que dentro de 24 a 72 horas se acercarían por el lugar para solucionar el problema. Sin embargo, hasta el día de la fecha el caño sigue roto, el agua sigue corriendo sobre la calle sin asfaltar, los pozos se siguen generando, por lo que el peligro al transitar sigue vigente.

'Llevamos diez días con la perdida de agua. La preocupación y el enojo de los vecinos es porque acá pasan 9:05 y los chicos de OSSE pasan multando. Más del 20% del barrio ya fue sancionado por las multas. Las hemos pagado porque estuvimos fuera de la ley. En mi caso particular yo me hice cargo, pero no vienen a arreglar este caño', sostuvo la vecina notablemente ofuscada con la situación.

La damnificada aseguró que ya hizo varios reclamos por este caño a lo largo de los diez días que lleva roto. Mandó fotos a OSSE, pero no ha tenido respuesta alguna. ‘Reclamamos porque es mucha la cantidad de agua que sale del caño roto’, describió.

'Le dan importancia a las pérdidas de agua que tenemos los vecinos, a las faltas que cometemos, y las pérdidas que se dan en la vía pública no le dan importancia', se quejó la vecina.

La Municipalidad de Pocito también se contactó con OSSE para hacer el reclamo y ayudar a solucionarle el problema de los vecinos. Sin embargo, desde la empresa no ha habido respuesta alguna hasta la fecha. 'Nos preocupa y enoja porque ya pasaron diez días y el agua sigue en las calles. ¿Quién multa a OSSE?, ¿Quién se hace cargo de esto?’, expresó.

Otros vecinos le contaron al móvil de Canal 13 que en otras calles hay problemas similares. Para colmo de males para los habitantes de este barrio, las calles son de ripio, por lo que se generan pozos. Ante esto, la semana pasada personal de la municipalidad pasó con la máquina por la calle afectada para emparejarla, pero al no arreglar la rotura los pozos se siguen generando, por lo que el peligro sigue en la zona.