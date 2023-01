En primera persona: hablaron los héroes que salvaron a una niña de morir ahogada

Este viernes se conoció el gran accionar de la policía en Zonda. Dos efectivos le salvaron la vida a una nena de 3 años que se había ahogado cuando se bañaba en una pileta. Canal 13 reunió a los protagonistas del milagro que contaron en primera persona cómo vivieron los momentos de máxima tensión: la mama Micaela Gómez, el sargento ayudante Enrique Cortez, en compañía de la agente Carla Naveda, de la Comisaría 14.

“Me asusté mucho, no sabía que hacer lo único que se me ocurrió a cuando la vi en la pileta flotando es meterme y sacarla”, dijo la mujer. Todo sucedió en la casa de la prima que le ayudo a hacer los primeros auxilios mientras Micaela llamaba a la Ambulancia y a la Policía.

Según contó, la pequeña Xiomara Alejo se estaba bañando en la pileta con las primas, pero en un momento quedó sola, “cuando me metí a cambiarle el pañal al bebé no la escucho más a ella, salgo y estaba flotando en el agua”, dijo la entrevistada y se angustió al recordar la postal del horror.

Al lugar llegaron rápidamente los oficiales que se encontraban de recorridas por la zona al recibir el alerta del operador de la Comisaria 14, “Al llegar la mamá nos manifiesta la situación, le dije a mi compañera que se pase al asiento de atrás y que le pase la bebé a la oficial, yo le di las indicaciones y ella le realizo la reanimación”, contó el sargento ayudante Enrique Cortez.

Camino al hospital Marcial Quiroga continuaron con RCP para estimular la reacción de la niña, que de a poco devolvía el agua que tenía en los pulmones aunque no terminaba de reincorporarse.

Y el milagro sucedió en el momento de llegar al nosocomio, “cuando me estoy bajando del móvil la nena empezó a llorar”, contó la agente Carla Naveda que aseguró en todo momento pensó que una situación parecida le podría pasar a su propia hija. “Cuando llegue a la comisaria sentí muchas ganas de llorar por la satisfacción de haber ayudado a Xiomara, en el momento no me di cuenta de nada”, expresó luego de haber sentido a la muerte muy cerca.

Enrique Cortez aseguró que fue una gratificación muy grande haber salvado por segunda vez una vida y felicito la madre por haber confiado en ella y tambien ser de gran ayuda para que todo termine bien. “Más allá de ver que su hija se estaba muriendo, se ha comportado como una madre de fe, en ningún momento entorpeció el procedimiento”.

Por su parte, Carla Naveda manifestó haber sentido una satisfacción muy grande poder haberla ayudado a Xiomara, “la mamá fue de gran ayuda, me pongo en su lugar, porque yo también soy mamá y teníamos que ayudarla de alguna manera”, finalizó.