Joven dio a luz a una niña sin saber que estaba embarazada

Una insólita historia de parto casero se esconde en Zonda. El móvil de Canal 13 llegó a la casa de María, quien sostenía a su hija recién nacida en brazos. Milagros tiene solo siete días en este mundo, y lo particular de todo, es que la chica se enteró el mismo día del nacimiento de su pequeña que se iba a convertir en madre.

‘Sentí contracciones. Este momento fue un milagro, porque no sabía que estaba embarazada. Esa noche estando con mi mamá me empecé a sentir mal. La ambulancia no llegaba y era de madrugada. Si no hubiese sido por la Policía, porque es gracias a ellos que ella vive’, comenzó relatando la muchacha el insólito momento en el que su vida cambiaría para siempre.

‘Mi cuñada llamó a la ambulancia, pero no llegaban nunca, por eso le dije que llamara a la Comisaría 14º’, contó María. Al llegar a la casa, sobre las 4:30 de la madrugada le pidieron a la joven que de inmediato se subiera al patrullero para poderla trasladarla al Hospital Marcial Quiroga, pero el parto ya era inminente. ‘Andaba con la placenta afuera, por lo que me tuvieron que asistir en mi casa los policías, y luego me llevaron al hospital’, detalló.

Milagros Jazmín nació en la casa de su madre, pesó 2,600 kilos. Los efectivos de la Comisaría 14º que ayudaron a dar a luz a la joven, luego la trasladaron al hospital. Todos estos gestos de solidaridad, de cumplimiento del deber no será olvidado nunca por María y su madre. ‘Ni enterada que estaba embarazada, todo fue muy rápido, me empecé a sentir mal y si no hubiese sido por la Policía ninguna de las dos la contábamos. Hubiese tenido una hemorragia, por eso les estoy muy agradecida’, expresó la muchacha.

María, es una joven zondina que esa noche llegaba de bailar y se enteró que estaba embarazada porque se empezó a sentir mal, empezó a tener contracciones y las señales de embarazo eran inminentes. Los efectivos de la Comisaría 14º actuaron con rapidez, y eso fue vital.

En el hospital, María se enteró que había dado a luz tras nueve meses de embarazo. En ningún momento de la gestación de su hija sospechó nada. Nunca tuvo nauseas. Por eso, la joven le puso Milagros a su hija.

En cuanto al padre, la madre de María comentó que es un joven que vive cerca de la casa. El muchacho se hizo cargo y las familias empezaron a entablar una relación para ponerse de acuerdo en todo lo que siguió y seguirá.

Además, la madre de la joven mamá contó que su hija andaba en bicicleta normalmente, jugaba al fútbol normalmente, y hacía su vida con normalidad, hasta esa madrugada en la que se enteró que su vida había cambiado para siempre.