Un lunes con máxima de 33° y con gran presencia de nubes

Para este lunes el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una mínima de 19° y una máxima de 33°. Además se espera por la mañana cielo mayormente nublado, y por la tarde y la noche, parcialmente nublado.

Pese a que habrá gran cantidad de nubes, no se prevé precipitaciones. También soplarán vientos a razón de 13-22 km/h, en direcciones variables: norte- nor este y este; pero no habrá ráfagas.

Mirá en la siguiente imagen cuáles serán las temperaturas para los próximos días.