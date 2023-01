Los Reyes Magos se dieron una vuelta por la peatonal

Cuando solo faltan menos de dos días para el gran día, los Reyes Magos pasaron por la peatonal y sorprendieron a chicos y grandes con su presencia. En su estadía en San Juan los oriundo de medio oriente dejaron atados los camellos sobre Ignacio de la Roza y en Rivadavia y Tucumán, al lado del gran Árbol de Navidad se apostaron para sacarse miles de fotos y tomar los pedidos de los niños sanjuaninos.

‘Muy contentos porque los chicos nos pueden venir a ver personalmente. Algunos nos traerán las cartitas, otros nos piden al oído. A mi tráeme esto o lo otro. Algunos que no se portaron muy bien, me dicen yo me porte bien y me piden algún regalo, pero todos los niños van a tener regalos’, contó Baltasar.

‘La idea es que ellos vengan y puedan ver a los Reyes Magos. Lo que si les explicamos que cuando van los reyes los chicos tienen que estar durmiendo, porque si están despiertos los camellos se asustan. Entonces tienen que dejar los zapatitos con la cartita. Si no pudieron poner la cartita la mamá me manda la cartita por WhatsApp porque la mamá tiene todos los teléfonos de los reyes, y agüita y pastito. Algunos niños no tienen pasto, no importa, por lo menos agüita’, expresó otro Gaspar.

‘Algunos papás se dan cuenta que los reyes están cansados y te dejan algo fresco para tomar. 70/30 para que se entienda jajaja. Para que sigan los Reyes Magos’, manifestó Melchor.

Los sanjuaninos encargados de personificar a los Reyes Magos en la peatonal sanjuanina contaron que lo más importante de ese trabajo es poder mantener la ilusión de los niños, para que sean felices con lo que piden, y que los padres mantengan la tradición de los reyes.

'Cosas simples, insólitas y muy complicadas. Hay chicos que te piden tecnología, pero así también hay chicos que te piden la patrulla canina. Otros dicen lo que me quieran traer, pero está muy variado, no hay algo que resalte como en otros tiempos', contaron.

Los reyes contaron que para sorprender a chicos y grandes en la peatonal dejaron estacionados los camellos sobre Ignacio de la Roza ‘del lado de la línea amarilla para que no paguen peaje jajaja’.

A todos los padres y madres deben saber que estos reyes estarán hasta el sábado en la peatonal, pero el jueves a la noche saldrán a repartir regalos. ‘En San Juan en las noches siempre da tiempo para todos jajajaj’, exclamó.