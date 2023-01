Dato vergonzoso: 7 de cada 10 personas trans abandonan la escuela en San Juan

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas seleccionò la investigación de una sanjuanina sobre una realidad compleja que vulnera el derecho a la educación de adolescentes sanjuaninos. Se trata de la trayectoria de estudiantes trans en la secundaria, cuyos datos son preocupantes: a nivel nacional cerca de 50% abandona y en la provincia el dato recrudece: un 70% no termina la educación obligatoria.

La autora del proyecto, Natalia Antuña habló con Canal 13 sobre este trabajo que busca llevar luz a un tema del que no hay mucho precedente, “la idea es pensar cómo se van dando las experiencias de estos estudiantes en relación a cómo es su inicio su permanencia y si hay o no egreso”, expresó Antuña.

Así mismo dijo que el mayor margen de auto percepción sobre la identidad de género se da en la etapa adolescente y dentro del ámbito educativo se hace visible por los límites profundamente marcado sobre lo que es ser varón o mujer. “La mirada que tiene la investigación es ver si la escuela tiene algo que ver con ese abandono”, dijo y agregó, “hay una serie de condicionantes que son tanto internos como externos, que hacen que no puedan terminar con la educación obligatoria como puede ser la expulsión de la familia”.

Finalmente dijo que su objetivo es que es aportar al cumplimiento del derecho a la educación de las personas trans y, “a partir de eso ir cambiando un estilo de vida que tiene que ver con la exclusión, la marginación, el ejercicio del trabajo sexual no elegido, de no poder acceder a una vivienda, a un trabajo formal y que tiene que ver con no haber finalizado la educación obligatoria”.

Se trata de una beca doctoral cofinanciada por la Universidad Nacional de San Juan y el Conicet que durará 5 años y se realizará en la Universidad Nacional de La Plata.