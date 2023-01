El dolor de una madre: 'él esta suelto, mientras nosotros tenemos a nuestro hijo muerto'

Cesar Sánchez murió el pasado 19 de diciembre, su caso quedó impune, según su familia. Esto se debe a que archivaron la causa debido a que consideran que él fue el culpable del siniestro vial que se llevó su vida. El otro protagonista del accidente sigue en libertad. Por ello su familia, principalmente su madre y padre, piden justicia por Cesar. Juana, su mamá, charló con Diario 13 sobre el caso.

'Yo pido justicia para mi hijo César Miguel Sánchez que el día 19, regresando a casa por calle Mendoza pasando calle 12 se le cruza una camioneta en contramano' comenzó relatando la mujer. Ella indicó que a esta camioneta se la había roto la rueda y Cesar no pudo hacer ninguna maniobra, por lo que colisiona y el hombre de 38 años pierde la vida.

Juana, entre lágrimas señaló 'las pericias dicen que la camioneta se cruza de mano'. Según comentó a este medio, Sánchez había estado en una competencia profesional de pool, algo que él hacía habitualmente. Cesar se había quedado un poco más de tiempo charlando con sus pares, cuando decidió regresar. Faltaban tan solo 20 minutos para llegar a su vivienda cuando encontró la muerte.

'Este caso lo agarra un fiscal, no sé si tiene fiaca de trabajar o quiere cerrar rápido los casos, el tema es que han archivado la causa de mi hijo sin darme ninguna explicación' confesó Juana. Con un nudo en su garganta al recordar el hecho que se llevó a su hijo detalló 'hasta el día de hoy, hasta este preciso momento nadie vino avisarme que mi hijo tuvo un accidente de tránsito y estaba tirado en la calle y que había muerto'.

Además, acusó directamente a la justicia indicando 'me han archivado la causa echándole la culpa a mi hijo'. Es por ello que ella lucha. Con una enorme angustia relató 'quiero justicia porque yo no puedo vivir porque me quitaron una parte de mi corazón. Yo no puedo vivir sin mi hijo, nadie te obliga andar en la calle en las condiciones en la que este hombre andaba y le echa la culpa a mi hijo de que tenía 2, 75 gramos de alcohol en sangre siendo que este hombre se bajó de la camioneta y no podía estar parado y supuestamente él tenía 0 grados de alcohol'. Ante tal circunstancia ella se pregunta '¿entonces dónde está la justicia?', le faltaban 20 minutos a mi hijo para llegar a la casa'. Juana recordó a su hijo con mucho amor, 'él era un ser extraordinario, una persona de luz. No porque sea mi hijo, pero de todos los días nos decían que éramos nosotros (a ella y su padre) que nos amaba'.

Sobre el caso, el hombre de la camioneta presentó tres testigos a favor de él. En un principio desde el Ministerio Fiscal señalaron que no hay testigos pero la familia se movilizó para encontrarlos. De este modo ella pide que reabran la causa para así encontrar la paz.

En esta línea llevarán a cabo una marcha, a la que sumarán el caso de Rodolfo Sosa quien también murió en un accidente y el imputado quedó libre a pesar de que demostraron de que iba drogado y alcoholizado. La misma será este jueves a las 18:30 en Calle 11 y Aberastain.