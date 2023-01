En 3 años creció el 800% el turismo de eventos en la provincia

Con la temporada de verano 2023 recién empezando, el Ministerio de Turismo, a través de la ministra Claudia Grynszpan informó este jueves un dato alentador para el sector. En los últimos tres años, la provincia aumentó un 800% el turismo de eventos.

Es que el turismo de eventos en San Juan se afianzó durante el 2022 como una importante actividad económica, fuera de las temporadas altas de vacaciones, mostrando cifras récord de eventos y visitantes.

Al finalizar el 2022, en la provincia se registraron 662 encuentros de turismo de eventos, cifra que marcó un crecimiento del 363% respecto al 2021. En ese contexto, el 33% es el mayor porcentaje y está representado por la categoría de eventos culturales, el 27% por congresos y convenciones y con el 18% los deportivos nacionales. Además, se llevaron adelante ferias y exposiciones y eventos deportivos internacionales, entre otros eventos.

Según el relevamiento realizado por el San Juan Bureau Eventos y Convenciones, el impacto económico que tuvo el turismo de reuniones fue de $ 7.501.417.200 millones, un 222 % más que en el 2021.

De esta manera, hubo más de 1.668.000 de asistentes en total, entre internacionales; nacionales y locales; un 1040% más que en 2021. En lo que refiere a la procedencia de los nacionales, la mayoría llegaron desde Mendoza, Buenos Aires (CABA y Provincia) y Córdoba. En cuanto a los turistas extranjeros, su estadía representó un promedio de un 103% mayor que un visitante nacional.

Los tipos de sedes más utilizados fueron los auditorios, luego los centros culturales, clubes y centros deportivos y universidades, entre otros. En este marco, la mayor concentración de encuentros se llevaron a cabo entre julio y noviembre ya que el segundo semestre del año marcó el 66%.

Otro de los datos destacados con respecto a este movimiento turístico es que la mayoría de los extranjeros y argentinos que llegaron a lo largo del 2022, declararon que lo hicieron por primera vez y más del 90% expresaron su deseo de regresar.

Cabe resaltar que el Gobierno de San Juan tiene como política de Estado dicha actividad ya que, dentro del sector, el turismo de eventos adquiere una gran relevancia debido al movimiento económico que genera, beneficiando a las comunidades cercanas y se traduce en ingresos para pequeños comerciantes y emprendedores, además de los hoteles y restaurantes más importantes. Así, el turismo de eventos genera un gasto por visitante entre 3 a 4 veces mayor que el turismo de ocio.

Las claves de este crecimiento exponencial son varias, pero principalmente se explica porque San Juan cuenta un constante trabajo en conjunto entre sector público y privado y una consolidada red de agentes y servicios turísticos receptivos. Otros factores que sumaron a esta evolución es el clima favorable de la provincia, la cantidad y calidad de infraestructura académicas, culturales y deportivas para la realización de los eventos en San Juan.

Por otro lado, la ministra aseguró que este verano del 2023 no se dará una temporada récord. Acto seguido, explicó porque se dará así en la provincia, al mismo tiempo que anunció que el 15 de este mes darán a conocer los datos de ocupación hotelera de la primera quincena.

‘Hay que tener en cuenta algo que es importante. Hemos tenido una ocupación en el 2021 altísima, récord, pero este año hay que evaluar, porque mucha de esa ocupación fue por personas que no se fueron al exterior. Entonces no solo San Juan, sino todo el país que no tenía playa, la gente eligió viajar mucho por el interior, con un impacto del pre-viaje que ayudó, y eso también, el impacto del pre-viaje para de este año no fue como el año pasado’, explicó Grynszpan.

La ministra señaló que a la provincia le es difícil competir con otros destinos que pueden ofrecer playa, ya que San Juan es un destino de montaña. Además, tras la apertura del Paso de Agua Negra, muchos sanjuaninos están decidiéndose por viajar a Chile, con destinos como Coquimbo y La Serena.

A pesar de que reconoció que esta temporada no impactará en cuanto a los números, señaló que seguramente habrá un porcentaje de ocupación muy bueno, pero sin batir el récord. ‘Sabemos que puede ser una muy buena temporada. Hay que ser realistas, San Juan tiene su temporada alta en invierno, en los eventos y en Semana Santa’, cerró.