Femicidio en Pocito: ‘un perdón por asesinar a María no la va hacer volver’

Ya se cumplió poco más de un mes del femicidio en Pocito. El macabro crimen tuvo como protagonista a David Antonio Pelaitay, quien el pasado 3 de diciembre le disparó con una escopeta a su esposa Susana Pérez, quien no tuvo oportunidad de defenderse y murió. Canal 13 habló con Hugo Pérez, el hermano de la víctima quien aseguró que aunque el femicida de su hermana les pida perdón nada cambiaría porque ‘a María no la va a volver’, dijo con un gran dejo de tristeza.

Desde aquel día, con el corazón hecho pedazo los hermanos y otros familiares de Susana empezaron a luchar para que Pelaytay sea condenado a prisión perpetua. ‘La idea de la familia es luchar para que esto no vaya a quedar impune y que se le dé una justicia, que haya una perpetua para el asesino. Que los jueces Fiscales, y todos hagan las cosas como corresponde y bueno, que caiga la ley sobre él como corresponde’, expresó triste pero firme Hugo.

El hombre al recordar el trágico final que tuvo su hermana en muchos pasajes se le quiebra la voz. Cuando pudo hilvanar una oración continuada contó que su hermana se había alejado mucho del entorno familiar, e incluso sus hijas optaron por dejarla de verla por las actitudes del esposo. ‘La fue aislando de su entorno familiar, hasta que la asiló de ella misma, no tenía libertad para nada, hasta que la mató’, contó y luego agregó que los hermanos siempre creyeron que algo andaba mal.

‘Queremos y buscamos respuestas, pero bueno es difícil encontrarlas a esta altura’ manifestó Hugo. Luego contó que en la audiencia de formalización Pelaytay estuvo callado, solo dijo que no iba a hablar por orden de su abogada. ‘Hasta el momento lo seguía negando que él no había sido y las pruebas están que él ha sido el autor del crimen, así que bueno vamos a esperar y que la Justicia actúe como tiene que actuar que sea lo que se pide’, Contó.

El hermano de la mujer víctima de femicidio pidió severidad para el femicida de Susana. ‘Creo que personas así no deben andar en la calle, no deben tener una libertad. yo creo que no deben tener beneficios, tampoco a donde estén, ya sea en el Penal o donde estén, ya basta de beneficios porque ellos ahí están mejor que una familia en su casa’, cerró.