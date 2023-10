El estremecedor relato del sanjuanino que asegura haber enfrentado a tiros a terroristas de Hamas

Luis Rotman, un sanjuanino que vive en un kibutz cerca de la Franja de Gaza, contó cómo se enfrentó a los terroristas que intentaron entrar en su casa y matar a sus vecinos. El kibutz fue uno de los primeros lugares que sufrió el ataque de Hamas, que dejó decenas de muertos y heridos, entre ellos una argentina.

Rotman relató que estaba durmiendo cuando escuchó las sirenas que alertaban del lanzamiento de cohetes desde Gaza. Se levantó y corrió al búnker, donde se refugió con otros habitantes del kibutz. "Vivo solo y al despertar me fui a una habitación que es un búnker creado por el Gobierno para que nos protejamos de los misiles, ya que vivimos cerca de la Franja de Gaza", dijo.

Después de unos minutos, salió del búnker y se preparó un café. Al entrar al baño, vio por una pequeña ventana que unos hombres armados estaban rompiendo la ventana de la casa de al lado. Escuchó que hablaban en árabe y no dudó en gritarles que se fueran. "Me dispararon una ráfaga de tiros. Tuve suerte porque la ventana era muy chica. Yo les respondí el fuego", contó.

Rotman volvió al búnker y pensó qué hacer. Estaba armado y, pese a su miedo, decidió salir a enfrentar a los terroristas. "Pensé mucho en qué hacer. No soy valiente. Tenía mucho miedo, pero dije 'o son ellos o soy yo' y salí".

El sanjuanino confesó que abrió fuego contra los intrusos cuando intentaron entrar en su casa. Luego, al ver que sus vecinos estaban en peligro, se dio cuenta de algo que lo conmovió aún más: "Noté que el tubo de gas estaba perforado. Ellos le habían disparado a la garrafa para que explotara, pero no pasó nada. En ese momento me di cuenta que nací de nuevo. Dios me ha regalado una nueva vida".