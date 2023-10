Enfocados en la visión: inicia la campaña de detección de Ambliopía

La Ambliopía o más conocida como 'ojo vago', se produce cuando, sin existir ninguna alteración en las estructuras del ojo, se manifiesta una disminución de la agudeza visual debida a diferentes causas. Sobre este tema, Dra. María Soledad Lirola, del Servicio de Oftalmología del Hospital Rawson, coordinadora de la iniciativa, charló con Cien por Hora y dio detalles de la campaña que están llevando a cabo desde este jueves.

De acuerdo con lo que dio a conocer la jueves, desde las 8 de la mañana, darán inicio con campaña Iberoamericana. La profesional de la salud resaltó que la misma es de gran importancia para el sector de la oftalmología "porque lo que vamos a hacer es detectar justamente esta patología".

Luego, Lirola señaló que lo que se conoce como ojo vago, es "un ojo que no se ha desarrollado visualmente como corresponde, o sea, no ha alcanzado a ver o no alcanza a ver la normalidad que uno esperaría. Por eso es que está dedicada a chicos desde 4 a 14 años, porque si lo detectamos en este grupo etario, con el tratamiento correspondiente nos aseguramos que esos chiquitos desarrollen la visión con normalidad y ser adultos sanos", explico. Del mismo modo dijo que cuando los niños nacen reciben un control periódico que es cuando ellos pueden hacer la detección de la condición.

"Desde el momento en que el niño nace, nosotros ya podemos determinar patologías que van a llevar a la ambliopía. Por ejemplo, catarata congénita, por ejemplo, estrabismo, que es el entrecruzamiento de los ojos. También podemos encontrar otras patologías que a nosotros nos van a dar como por ejemplo, la necesidad de usar un anteojo", aludió. A ello sumó que "la campaña es como que pone este grupo etario de 4 a 14, porque los vamos a detectar a través de, para todos aquellos que vean a los palmólogos, a través de la visualización de las letras o dibujitos. Entonces nosotros tapamos un ojo y les hacemos ver los dibujitos y vemos hasta dónde llega ese ojo. Y lo mismo con el otro".

"En la campaña los que estaban buscando es revertir esta situación", dijo, aunque recalcó la necesidad de los controles para la detección temprana. "Esta campaña, es totalmente gratuita, que los estamos esperando sin turno previo, porque sabemos la dificultad que es por ahí encontrar turno, entonces los esperamos acá en el Hospital Rawson, de 4 años a 14 años, para poder hacerle un chequeo a los chicos. Y en el caso de aquellos que encontremos alguna patología, les vamos a asignar un día específico, para ya hacer lentes en el caso que el chico necesite".

En cuanto a los privados, dijo que se han sumado varias clínicas a la campaña por lo que deberán revisar de acuerdo con la obra social que cada persona posea.