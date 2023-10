Los padres Escuela Rivadavia piden respuestas tras la aplicación de Hora Extendida

El móvil de Canal 13 llegó hasta la Escuela Bernardino Rivadavia, ubicada sobre la calle San Luis, donde varios padres se toparon con la sorpresa de que a sus hijos les incluyeron la hora extendida, producto de ello, varias docentes dejaron sus puestos de trabajo y los alumnos quedaron en la incertidumbre con las clases.

A partir de esta hora de más, se formaron muchas preguntas, que tienen que ver con los papá respecto de cómo se ha manejado la escuela con la incorporación de este programa de Hora Extendida, que ya comenzó hace un año atrás con las escuelas más alejadas. Aunque ya esta formando parte de escuelas del Gran San Juan. Los padres, se encontraron con que no hubo aviso previo, con que los chiquitos se quedaron sin la docente con la que han venido trabajando todo el año. Por este motivo, tuvieron una reunión, con quien está a cargo de la escuela, allí les dieron algunas respuestas.

Una de la mamás accedió a charlar con Canal 13 y señaló "particularmente me parece que no hay una solución a lo que veníamos buscando nosotros. El tema es que los chicos continúen con la docente. La idea era, si hay que respetar un decreto, se respeta. Pero no a fin de año". Luego de ello añadió, "los chicos ya habían hecho hasta un vínculo-afectivo con las docentes, llevaban una continuidad pedagógica. Entonces, esto es modificar todo eso y siempre el niño queda en el medio".

Seguidamente, la madre dijo que ellos pedían que este programa sea implementado desde el año próximo. "La respuesta que nos han dado ahora, no nos sustenta nada. Nos han ofrecido es el equipo móvil, donde sabemos que el equipo móvil, si hay necesidad en alguna otra escuela, el equipo móvil lo sacan y lo llevan", informó. También detalló que la supervisora y la directora van a pedir en el ministerio que la persona que quede a cargo del equipo móvil en este momento, que sea una suplencia.

En este momento, los chicos no tienen docente, "hoy están con una docente de otro grado. Mañana tampoco saben si viene el equipo móvil, porque todo va a depender de la reunión que tengan ahora en este momento", dijo. Otro de los datos que mencionó es que "nos han explicado, que las que están cumpliendo horario extendido son las docentes que ingresan al establecimiento a las 7 y cuarto. Particularmente nuestros chicos no están con la docente de grado, porque ella, por razones particulares, no ha aceptado este horario extendido, porque no podía".

Las reparticiones de los alumnos y docentes, se darán hasta la llegada de la suplencia. Lo que quieren los padres es que no decaiga la continuidad de los conocimientos, "porque obviamente el vínculo ya no lo van a tener. No sé si va a poder la seño venir al menos a despedirse, porque también los chicos nos preguntan por qué la seño se fue, por qué la seño no se ha ido a despedir", añadió.

Cabe mencionar, que Ministra de Educación, Cecilia Trincado estuvo en la jornada del martes en Canal 13 y ella lo exhibía como un logro, como una conquista. Según mencionó, quedan apenas unas 70 escuelas de toda la provincia que todavía no tienen el horario extendido, es decir que la inmensa mayoría, alrededor del 80% de las escuelas provinciales ya tienen este horario extendido.