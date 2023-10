Un sanjuanino en Israel: "Tenemos que hablar de terrorismo, no de palestinos"

Vive en Israel desde 1.989 y luego admitir que está acostumbrado a los ataques terroristas, dijo que nunca vio un avasallamiento tan grande como el que están viviendo actualmente. Él es Luis Rotman, un sanjuanino que habló con Banda Ancha y que comentó que el mundo debe hablar de “terrorismo, no de palestinos”, pues comentó que gran parte del pueblo de ese territorio no es responsable de los ataques.

Comentó que vive en una pequeña comunidad agrícola y relató cómo fue el ataque que vivieron el fin de semana pasado. “Ya estoy acostumbrado a este tipo de ataques, se te pone la piel de elefante, dura", dijo al iniciar la charla y comentó que cuando escuchó la primera alarma se quedó dentro del bunker que tiene en su vivienda.

Posteriormente, cuando pensó que el ataque había cesado volvió a su casa y ahí fue protagonista de una defensa heroica, pues logró espantar a los terroristas defendiéndose a tiros. "Escuché gritos en árabe y gritos que pedían ‘auxilio', salí y cada vez que veía a alguien le disparaba", comentó, totalmente conmocionado.

“No llego nadie del ejercito ni la Policía. Nos quedamos in que nos cuidaran. La promesa del estado de Israel no se cumplió y el Estado no defendió a sus habitantes. Fueron horas desesperantes. Los terroristas son animales disfrazados de personas”, explicó y resaltó que entre los ciudadanos “nos llevamos perfectamente bien”.

En este sentido dijo: “Tenemos que hablar de terrorismo, no de palestinos. No hay confundirse. El pueblo palestino se merece todos sus derechos, pero los de ellos terminan donde empiezan los míos. Yo tengo derecho de vivir en paz. Pedimos que no apoyen al terrorismo. Pido por favor estos terroristas tienen en sus manos ciudadanos argentinos, chicos de 10 años que son argentinos, que los dejen. Pidan que no maten a los rehenes. Si alguien me escucha del gobierno argentino, pidan que devuelvan los rehenes. No queremos cuerpos”. Y a la vez, dijo que ruega que el pueblo palestino pueda huir de su territorio para poder salvarse. “No los dejan salir de gaza. Se tiene que eliminar el terrorismo. El terrorismo islámico es una lacra. No sólo en Gaza, sino en muchas partes del mundo”, dijo.