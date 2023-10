Insólito: por la rotura de un celular hay problemas con las recetas de los jubilados

Luego del reclamo de muchos jubilados, que no podían comprar los medicamentos porque en las farmacias les indicaban que sus recetas no estaban cargadas al sistema, desde la Asociación Médicos de Cabeceras dijeron que hubo un problema técnico y que están tratando de dar respuestas. Miguel Coria, presidente de esta asociación, explicó que “perdieron mensajes” que enviaron los beneficiarios y que están atendiendo los reclamos.

Los jubilados que hablaron con Diario 13 dijeron que, debido a esta falla, que a muchos los obligó a ir personalmente hasta el Pami o a la sede de la Asociación Médicos de Cabecera, llevan más de 15 días sin poder comprar los medicamentos y por consecuencia sin pagarlo. Otros comentaron que tuvieron que comprarlos y pagar la totalidad, siendo que a muchos los reciben totalmente gratis con la obra social.

Según lo que explicó Coria, la asociación es la encargada de hacer las recetas mensuales a los jubilados que se atienden con una serie de médicos que integran este grupo. Ellos reciben, vía Whatsapp un mensaje de los afiliados con la información del beneficiario y de los medicamentos.

Posteriormente, envían digitalmente las recetas al sistema de Pami, a través del cual pueden ingresar los farmacéuticos para vender los medicamentos. “Normalmente tardamos unos 7 días en enviar las recetas. Es decir, en dar una respuesta”, dijo Coria, al iniciar la charla y comentó que esta vez tuvieron un importante desfasaje.

“Entre el 22 y el 27 de septiembre se rompió el celular donde recibimos los mensajes y cuando logramos habilitar la línea en otro equipo recuperamos algunos mensajes y otros no, porque los perdimos. Entonces no pudimos dar respuesta a esos beneficiarios”, dijo el médico y comentó que las personas que hicieron el reclamo personalmente recibieron una respuesta inmediata. Lo mismo sucedió, según Coria, con quienes reenviaron el mensaje pasados los 7 días, que es la demora habitual.

Ante esta respuesta, algunos afiliados a Pami dijeron que muchos no reenviaron el mensaje, porque siempre se les advierte que no deben enviar más de una vez el mensaje. Mientras que, Coria dijo que los que enviaron mensajes después del 27 de septiembre no deberían tener ningún inconveniente.