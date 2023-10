¿Qué pasó con la pumita rescatada en Sarmiento?

La pequeña pumita que fue hallada en muy mal estado en la zona de Pedernal, Sarmiento, en abril pasado, se recupera favorablemente en una granja. La cachorra estaba deshidratada y desnutrida cuando fue rescatada por personal de Fauna y llevada a la veterinaria de Aldo “Pirata” Robledal, quien la puso en tratamiento y la alimentó hasta que recuperó su peso sano.

Según contó el veterinario a Diario 13, la pumita está "perfectamente bien" y ya se adaptó a su nuevo hogar en la granja "Tierras Blancas", donde él mismo la llevó para que pudiera rehabilitarse y tener una mejor vida. "Está sola, no con las otras hembras que hay. Para eso hay que esperar que sea más grande por precaución. Si bien los pumas no tienen problemas, hay mucha diferencia de tamaño", explicó.

El pirata señaló que la pumita no podrá volver a su hábitat natural, ya que al ser separada tan temprano de su madre, no pudo aprender los conocimientos de caza que le enseñan desde cachorritos. "Ningún felino puede volver si ha estado separado mucho tiempo. La madre es la que le enseña a cazar, acechar, esconderse. Todo eso lo van aprendiendo de mirarla, y además, les enseñan qué cazar y qué no", dijo.

Asimismo, indicó que el hecho de que conozca a los humanos desde muy chica también dificulta su reintegración, ya que tuvo que recibir medicación por las enfermedades con las que la encontraron. "Eso hace que esté acostumbrada a nosotros y no nos tema", afirmó.

Ante la pregunta de si será trasladada a algún otro lugar o reserva, el veterinario contestó que "no sé qué otra opción puede haber, porque en cualquier otro lugar que vaya va a estar en las mismas condiciones, no van a poder liberarla". Y agregó: "Hay animales que se pueden rehabilitar y ser devueltos a la naturaleza, con todo lo contraindicado que es muchas veces liberar un animal, porque hay que evaluar sus condiciones: dónde estuvo y qué enfermedades puede llevar ese animal a la naturaleza. La liberación es un tema muy complicado y en este caso imposible por la adaptación que nunca la tendría".

Por último, el profesional aclaró que a la pumita se la puede ver en la granja y que además de estar sola, su recinto es un poco más privado para que no sufra de estrés.

Si bien la cachorra no tiene nombre aun, tienen previsto hacer un concurso junto con la Secretaria de Ambiente de la provincia para que la gente decida cómo llamarla.