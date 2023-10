Nada de supersticiones: una pareja pocitana se casó pese a ser viernes 13

Para una joven pareja de Pocito, nada de supersticiones pese a ser viernes 13. Cinthia Sánchez y Nicolás Molina se casaron por el Registro Civil en la jornada y Canal 13 estuvo presente (con tirada de arroz incluida).

Desde las puertas del edificio público ubicado sobre calle Santa Fe, el móvil del canal dialogó con la abuela de la flamante esposa, y dijo que "a mí me gustaba que se casaran porque se llevaban bien, vivieron muchos años en pareja y decidieron casarse cuando fue el día de los enamorados; él le pidió el matrimonio ese día".

Luego de que los jóvenes esposos salieran, hubo lluvia de arroz, una copa mediante, y abrazos de los familiares y amigos. Ante la cámara del canal, Cinthia contó por qué se casaron en esta fecha. "En realidad no fue una cosa que lo pensamos así, porque mañana ya tenemos la fiesta teníamos todo organizado, luego nos dijeron que era feriado y ya nos teníamos que quedar con este día, no había otra, no queremos extenderlo tanto al civil".

También la joven oriunda de Pocito relató cómo nació la historia de amor: "Nosotros nos conocemos hace 12 años; tenemos dos niños, uno de 7 y otro de 4. Un 14 de febrero lo decidió (casarse) y hasta el día de hoy está todo bien".

El feliz marido dialogó con este medio y contó cómo fue la propuesta de casamiento que terminó en este viernes de casamiento por el Registro Civil y mañana con la fiesta.



Mirá el video insertado al principio de la nota con este feliz momento sanjuanino.