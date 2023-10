Ansiedad: ¿cuándo aparece el trastorno?

Al igual que todos los martes, Raúl Ontiveros pasó por Banda Ancha para una nueva consulta. En este caso, el psicólogo habló sobre la ansiedad y cuándo se considera que hay un trastorno. A la vez, invitó a los sanjuaninos a una jornada sobre este tema.

Según lo que explicó Ontiveros, la ansiedad es un mecanismo a través del cual el cuerpo se prepara para enfrentar un desafío, como por ejemplo rendir un examen. “El asunto es cuando esa preparación me hace tener problemas y cuando existe el sobre pensamiento. Cuando no puedo parar de pensar, tengo taquicardia, no puedo mantener el sueño y tengo sudoración, entre otras cosas. Ahí vemos que se disparó un trastorno de ansiedad”, dijo el especialista.

En relación a los trastornos dijo que es muy importante la meditación, entre otras cosas. “En nuestros tratamientos les enseñamos a meditar y a trabajar en la respiración”, comentó y dijo que últimamente observan que hay mejores diagnósticos y que se trabaja fuertemente en prevenir estos trastornos.

Noticias Relacionadas Sobreprotección: cuando los padres y las madres aman demasiado y hacen daño

Por otro lado, dijo que se puede convivir con ansiedad, siempre y cuando se trabaje en ella. “Hay que escuchar las primeras señales de que se me está generando algo”, dijo y comentó que el 90% de las cosas malas que la gente piensa que le van a pasar, después no suceden.

Sobre el taller que dictarán, comentó que se realizará el 21 de noviembre, en un café céntrico. Y dijo, que los interesados en participar podrán comunicarse al 2644594183.