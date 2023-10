Como fueron los últimos minutos con vida de Lucia Rubiño

El domingo pasado, San Juan se vistió de luto por la muerte de Lucía Luján Rubiño, una adolescente de 16 años que fue embestida por un auto que participaba supuestamente de una picada. Uno de los médicos que llegó al lugar del hecho compartió su testimonio en las redes sociales y reflexionó sobre el valor de la vida.

Facundo Roy es médico de emergencias del 107 y fue uno de los profesionales que acudió al barrio de los Profesionales, donde ocurrió el siniestro vial. En un emotivo posteo, contó lo que vio y sintió al encontrarse con Lucía, quien aún estaba consciente y le apretaba las manos.

"Es ahí cuando nos encontramos con ella, Lucía, una chica que salía a divertirse con sus amigas, a vivir como todos lo hacemos sin hacerle daño a nadie, con todo un futuro por delante. Ella me respondía en todo momento, me apretaba las manos pero no entendía qué pasaba. Luego de un arduo trabajo con mis compañeros pudimos alejarte de esa escena. Durante el traslado hicimos todo lo que pudimos y llegaste con vida al hospital. Pero con el tiempo, tu corazón dijo basta", escribió.

Facundo expresó su dolor y su impotencia por lo sucedido y se puso en el lugar de la familia de la víctima. "Mi carrera me ha enseñado a valorar muchísimo las cosas y sobre todo a saber lo que pasa en la calle todos los días. Luego cuando me entero, me agarró un vacío tremendo. Me pongo a pensar… podría haber sido mi hermana más chica, o una hija", manifestó.

El médico también cuestionó la irresponsabilidad de los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás y pidió conciencia y respeto. "Un ángel más en el cielo. Mis condolencias y pésame a la familia", concluyó.

El posteo: