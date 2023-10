Sanjuanino en Israel: 'Siguen los bombardeos, Hamas sigue disparando'

Desde hace semanas que se mantiene el sangriento conflicto entre Israel y un peligroso grupo terrorista, provocando miles de fallecimientos. En ese contexto un sanjuanino que se encuentra en el país que es epicentro del enfrentamiento, aseguró que los bombardeos por parte de Hamas persisten.

Joaquín Cúneo es sanjuanino que actualmente es reserva del Ejército de Israel. Afortunadamente él se encuentra ahora en Los Altos del Golan, ubicado en el norte del país, a unos 240 kilómetros de distancia de la zona más afectada por el conflicto. Sin embargo al inicio de los bombardeos él si se encontraba en el sur, que fue donde todo inició.

'Siguen habiendo bombardeos muy puntuales, el grupo terrorista Hamas sigue disparando. Lo que pasó el miércoles por la noche fue que otro grupo terrorista que se hace llamar Yihad Islámica lanzó un misil fallido que lamentablemente terminó cayendo en un hospital, matando cientos de personas. Intentaron culpar a Israel pero hay pruebas de que no fueron ellos, hay videos que muestran como el misil falla y cae sobre el hospital', expresó.

Seguidamente, al ser consultado sobre cuál podría ser una solución a este conflicto, Cúneo se refirió a la chance de eliminar completamente a la mencionada agrupación terrorista. En ese contexto, aseguró que esto sería algo positivo para el propio pueblo palestino ya que ellos también estarían sufriendo las consecuencias.

'Hay que empezar a hablar de la exterminación de Hamas, eso le va a hacer bien al mismo pueblo palestino que también son rehenes de este grupo terrorista. El tema es que no se sabe cuántos hay y dónde están exactamente. Israel no puede seguir atacando de manera ilimitada, en algún momento tienen que parar de ambos lados porque hay muchas muertes. Dependemos de ver qué pasa con el límite del Líbano y Siria que quieren apoyar a Hamas, siendo que también en el norte tenemos a Hezbollah que es otro grupo terrorista. Depende de lo que ellos decidan y si van recibir el apoyo de otros países' aclaró.

A pesar de barajar esta posibilidad, el sanjuanino aseveró que los israelíes tampoco están libres de culpa, reconoció que en diferentes conflictos ellos también han tenido responsabilidad. Sin embargo, recalcó que la principal razón de este odio es la forma en la que adoctrinan a los jóvenes en la Franja de Gaza.

'Yo podría decir que estoy acostumbrado pero uno nunca se termina de acostumbrar a esto. Yo no voy a decir que los israelíes somos santos y que no hemos hecho nada, pero digamos que la otra parte tampoco ha facilitado las cosas. Eso es lo que duele, el odio que se genera. Ellos adoctrinan en la Franja de Gaza desde edades muy pequeñas a los chicos para odiar a los israelís diciendo que somos malos y mentirosos. Eso duele porque no somos así, somos buena gente que quiere vivir tranquila y disfrutar del mundo. Vivimos en la incertidumbre de si te vas a despertar a la noche con la sirena que te indica que tenés que correr', manifestó.

Por último, el miembro del Ejército de Israel llevó un poco de tranquilidad a la comunidad al informar que el sur israelí que fue la zona más asediada, se encontraría casi sin ningún civil residiendo en el lugar.

'El sur básicamente ha quedado limpio de civiles, comenzaron a llegar desde la semana pasada colectivos para llevarlos a hoteles o a casas de personas que quieren ayudar. Dependemos del ánimo de ellos, de un momento a otro pueden empezar a disparar misiles. En todas las ciudades del sur de Israel, cercanas a Gaza tiene sólo 15 segundos para entrar a su refugio, a diferencia del centro del país que tiene 1 minuto y medio', sentenció.