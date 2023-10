Una adicción silenciosa que afecta a miles de personas: la ludopatía

El licenciado en Psicología y presidente de la Fundación de Ludopatía José Icazatti visitó el estudio de Tarde Trece y habló sobre la ludopatía, una adicción al juego que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de apostar dinero. Según explicó, no todas las personas que juegan desarrollan esta patología, pero quienes lo hacen sufren un efecto de ansiedad que los lleva a buscar una recompensa inmediata en el juego.

"Es una patología que tiene que ver con el juego, con el no poder dejar de jugar. Una vez que no pueden dejar, aparece esa impulsividad que es un efecto de ansiedad, entonces lo que buscan es calmarla jugando", dijo Icazatti. Y agregó: "juego-Gano, no juego-ansiedad".

El especialista señaló que la ludopatía está relacionada también con el contexto social y económico, ya que “en un mundo que no da garantías, donde el placer está postergado porque está difícil la cosa, la recompensa inmediata te la da un juego”. Además, indicó que es una enfermedad que está muy invisibilizada, y que hay que entender que está al lado nuestro siempre.

"El problema de este trastorno mental es que no hay una sustancia, hay un comportamiento", afirmó Icazatti, y destacó la importancia de la prevención y el tratamiento para ayudar a las personas que padecen esta adicción.