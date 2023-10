10 claves para saber qué hay que hacer para las elecciones del domingo

El domingo 22 de octubre, en el país se realizarán las elecciones Generales 2023 y los sanjuaninos volverán a las urnas, por cuarta vez en el año. Dónde se vota, en qué horarios y qué actividades no se pueden realizar son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. Según lo que informó el Comando Electoral algunas escuelas ya comenzaron a ser preparadas debido a que arrancó la veda. A continuación, 10 claves para tener en cuenta.

1- ¿Qué se vota?

En las elecciones generales en San Juan, se elegirá los futuros presidente, vicepresidente, representantes del Parlasur, 3 senadores y 3 diputados nacionales. Esto, porque San Juan es una de las 8 provincias que deben renovar la totalidad de sus representantes en la Cámara Alta del Congreso de la Nación en 2023.

2- ¿Qué pasa si no voto en las PASO?

Quienes no asistan a votar deberán justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días desde la elección. En caso de no hacerlo, se lo incorporará al Registro de Infractores al Deber Votar y no podrá hacer trámites durante un año. Además, deberá pagar una multa económica.

3- ¿Cuántas escuelas y mesas habrá en San Juan?

Desde el Comando del Distrito Electoral “SAN JUAN” informaron que, en la provincia, las elecciones se desarrollarán en 238 lugares. De ellos 237 son escuelas, que están distribuidas en los 19 departamentos y 1 en el Servicio Penitenciario Provincial. En estos sitios habrá un total de 1.810 mesas.

4- ¿Cuántas personas están habilitadas para votar?

En la provincia hay poco más de 600 mil personas están habilitadas en la provincia para que emitan su voto. En el padrón se incluyó a 1.076 personas que se encuentran detenidas en el Servicio Penitenciario Provincial.

5- ¿En qué horario puedo votar?

Las elecciones se desarrollarán, tal como sucede siempre, desde las 8 hasta las 18. Posteriormente se realizará el reconto de los votos en las escuelas.

6- ¿Cómo atienden el Registro Civil?

El domingo 13, el edificio central de como las sedes cabeceras de los departamentos estarán abiertos este sábado, de 8 a 13, y el domingo, de 8 a 17. Ahí, se hará la entrega de DNI a las personas que lo hayan tramitado con anterioridad.

7- ¿Con qué documento puedo votar?

Los argentinos pueden acercarse a las urnas, con libreta de enrolamiento o libreta cívica, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar” y el DNI tarjeta. No se permite el uso del DNI en el celular ni de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior.

8- ¿Qué no se puede hacer el sábado 21 y el domingo22?

Según el artículo 71 del Código Nacional Electoral, hay ciertas actividades que están prohibidas para los candidatos y para los votantes durante la veda. No se puede realizar actos públicos de campaña y proselitismo; ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas; publicar y difundir encuestas, y vender bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo. Tampoco puede haber espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros de las escuelas y portar armas, banderas, distintivos o insignias partidarias.

9- ¿Cómo consultar el padrón?

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral definitivo para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y las elecciones generales nacionales de este 2023. Para consultar dónde votar se puede ingresar a https://www.padron.gob.ar/. También se puede hacer consultas vía Whatsapp al 11 2455-4444.

10- ¿Habrá colectivos?

Desde la secretaría de Tránsito y Transporte, dijo que el 22 la frecuencia de los colectivos será la misma que la de todos los domingos. Es decir, cada 40 minutos aproximadamente. A la vez, dijo que, al tratarse de comicios nacionales, los viajes serán gratuitos durante el horario del acto eleccionario.