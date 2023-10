Elecciones presidenciales y legislativas: cómo se prepara San Juan para el domingo

El próximo domingo 23 de octubre, los argentinos elegirán al presidente y a los representantes en el Congreso de la Nación. En San Juan, son 1810 las mesas habilitadas para votar, distribuidas en 237 escuelas. Así lo informó el secretario electoral federal, Edgardo Benítez, en una entrevista con Tarde Trece.

Benítez explicó que el grueso de las autoridades de mesa ya tienen experiencia previa. "Especulamos que va a ser una jornada tranquila, sin mayores inconvenientes", dijo.

El funcionario también señaló que los electores se encontrarán con solo cinco boletas en el cuarto oscuro, correspondientes a cinco candidatos y tres agrupaciones políticas provinciales. "Esto va a hacer todo más ágil y simple", afirmó.

No obstante, advirtió que algunas boletas podrían no tener fiscales que las controlen, como es el caso de Juan Schiaretti. "Por eso estamos capacitando a las autoridades de mesa para que puedan cuidar esas boletas, para que no sean robadas o no las rompan", indicó.

Por último, Benítez anticipó que los resultados oficiales se demorarán más de lo habitual, debido al volumen de telegramas que se enviarán desde todo el país. "San Juan entra en esa cola de espera, así que los números oficiales se publicarán sobre las 22:30 horas", estimó.