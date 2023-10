Testimonio desde Tel Aviv: 'No hay día que no se escuche la sirena y deba ir a un lugar seguro'

Este viernes en Banda Ancha, Ivana Taft, una sanjuanina que vive en Israel, contó los duros momentos que atraviesa al vivir en Israel en medio del conflicto con Hamas.

"No hay día que no se escuche la sirena y deba ir a un lugar seguro", dijo. Y expresó también que "conozco argentinos con familiares secuestrados". Además, la difícil decisión entre irse o quedarse: "La repatriación argentina fue bien recibida".

En estos momentos Ivana se encuentra en Tel Aviv, en su trabajo en un canal de noticias. Desde allí contó que "en el borde de la frontera la verdad que está todo muy tenso y siguen enfrentamientos. Entiendo que la fuerza de Defensa Israelí está esperando para poder ingresar y poder desmantelar lo puestos de Hamas y recuperar a las personas que fueron secuestradas hace dos sábados atrás", dijo.

"Tratando de sobrevivir. Hay lugares en los que la gente fue desplazada y movilizada a lugares más seguros. Aquí en la ciudad de Tel Aviv las cosas se han empezado a mover lentamente pero desde que empezó el enfrentamiento no hay día que no se escuche las sirenas y que no tengamos que ir a un lugar seguro hasta que deje de sonar. Sin hablar de lo que conlleva eso al escuchar las explosiones, los misiles encontrándose; esperar a que cese todo. Se intenta vivir una vida normal si existe eso ahora", relató.

Además dijo que "Israel es muy chiquito, así que de alguna manera si no es en el círculo cercano es en el círculo que le sigue que de alguna manera tenemos algún tipo de contacto con las personas que han sido más afectadas que otros".

"Conozco, tengo amigos con familiares argentinos secuestrados. Tengo un compañero del trabajo que vivía en uno de los kibutz de la zona que fue alcanzado por una bala en el estómago y estuvo en coma. Hay gente de familias que han sido trasladadas hacia el centro, del norte. Todos estamos afectados de alguna manera, yo soy una privilegiada por estar en Tel Aviv y solamente tener que ir a refugiarme cada vez que suenan las sirenas", manifestó.

La difícil decisión entre irse o quedarse: "La repatriación argentina fue bien recibida"

Sobre este punto, Ivana contó que "fue bien recibido. Yo creo que toda ayuda e intención de colaborar para el cese y salvar a los ciudadanos civiles que están en el medio de este enfrentamiento es positiva. Es difícil agarrar una mochila e irse; incluso yo me pregunto todos los días qué es lo mejor que puedo hacer"

Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, que se ha ido y no se va a vacacionar. Y tienen que encontrar un lugar pensando que esto va a durar unos pocos días

Mirá el video insertado al principio de la nota con las declaraciones completas.