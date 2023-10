Tras la muerte de Lucía, un sociólogo dijo que la comunidad debe replantearse qué está haciendo por los jóvenes

La muerte de Lucía Rubiño conmocionó a toda la provincia. Y no es para menos, una chica de tan sólo 16 años murió como consecuencia de una maniobra que realizó otro menor de edad, cuando supuestamente corría una picada. Ante esta situación, los mensajes de odio contra los automovilistas se volvieron la bandera más levantada por la sociedad. En este contexto, Diario 13 habló con el sociólogo Marcelo Tardy para conocer la razón de este fenómeno. Ante esta consulta, habló sobre la juventud local y dijo que en este caso, y muchos otros que ocurrieron en las últimas semanas, “se nota la ausencia de los adultos en la vida de los adolescentes”. A la vez, dijo que como sociedad, además de pedir Justicia, “debemos ver qué vamos a hacer tras esta tragedia”. Y agregó que los sanjuaninos tienen que replantearse qué se está haciendo por y para los jóvenes.

El sociólogo dijo que la comunidad sanjuanina tiene que replantearse muchas cosas después de la trágica muerte de Lucía. Según Tardy los sanjuaninos han puesto el foco en los jóvenes que conducían los autos. Y, si bien aclaró que estos chicos son responsables de la muerte por manejar de manera temeraria, se preguntó: ¿Qué estamos haciendo los adultos con los chicos? ¿Por qué hacen las picadas sin pensar en las consecuencias que eso puede tener? Y, ¿quién es el responsable de que un menor de edad esté conduciendo de esta manera? En este contexto, dijo que los adultos “estamos dejando solo a los adolescentes” y que “no reciben el apoyo que necesitan para crecer de una manera más ordenada”. Y, resaltó que en este caso en particular “los hijos de” no son más que chivos expiatorios para no asumir la responsabilidad social.

“La idea de los ‘hijos de’ no es nueva, si bien es verdad que en muchas ocasiones esto sucede, lo que en realidad la sociedad hace es buscar un chivo expiatorio. Toda la sociedad mira para el costado. Pone el ojo en los chicos que conducían los vehículos, que son los responsables primarios, pero no focaliza en nuestra responsabilidad como sociedad”, dijo Tardy y reiteró, en numerosas oportunidades, que este caso tiene que llevar a la sociedad a pensar que los “jóvenes están solos” y que hay “ausencia de adultos”.

Sobre la situación de los jóvenes y la responsabilidad de los adultos ante este caso, y muchos otros que incluyen a menores como víctimas o como victimarios, Tardy dijo que hay muchos adolescentes que “van por la vida solos”, que en el mejor de los casos “viven con los padres, los abuelos o tíos, pero no tienen contención”.

“Nunca hay aceptación de que mi hijo está en problema y que, como familia tenemos un problema y lo debo abordar como papá. Siempre buscamos que otros se hagan cargo. Pedimos que la escuela, la Policía o el Estado controlen a los chicos cuando están fuera de casa. Y esto, no es algo que pasa sólo con los ‘hijos de alguien’, pasa en todos los sectores de la sociedad. Las problemáticas son similares los que cambia son los recursos”, resaltó.

Dando más detalles de su teoría el sociólogo dijo que la comunidad está focalizada en escrachar a los jóvenes que fueron responsables de esta muerte, pero que no hace un mea culpa. “Vamos sacando del foco nuestra responsabilidad ciudadana. Es más fácil decir que un chico caprichoso, que tienen dinero y es el nene de mamá, es culpable, antes de ver cómo conducimos y como nos manejamos en la vida. Tenemos suerte de no ver más casos como este. Tenemos suerte de que no hayan más chicas que mueran de esta manera”, agregó.

En relación al pedido de Justicia, Tardy dijo que es normal que se haga y resaltó que es lo que corresponde. “Escuché en Canal 13 a una mama de Familia del Dolor que decía que seguramente el caso quede impune y ese reclamo está bien. Uno pretende la que Justicia aborde, pero nosotros como sociedad qué hacemos, cuál es el debate que vamos a tener. Esta muerte nos tiene que llevar replantearnos y a sumir las responsabilidades de una vez por toda”, concluyó.