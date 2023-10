Entre el relajo y la desorientación tras votar, se armó el picnic en el parque

Reposeras, galletas, mates, gaseosas y relajamiento. Esas fueron algunas de las postales que ofreció el domingo en la tarde en el Parque de Mayo. Luego de cumplir con su deber cívico, muchos sanjuaninos se instalaron en el gran pulmón verde que tiene la provincia. El móvil de Canal 13 recorrió las inmediaciones y pintó el panorama conversando con algunas personas que quisieron pasar un buen momento entre mates y algo para acompañarlo.

Una joven pareja oriunda de Albardón votó temprano para después pasar el día tranquilo en el parque. Al móvil de Canal 13 esperando 'confiados lo mejor para la 'Argentina, San Juan y todos'. La pareja disfrutaba de unos mates y galletas junto a su hija y su perrito, mientras que caía la tarde en la provincia.

Por otro lado, una pareja oriunda de Santa Lucía tomaba mates, mientras disfrutaban de unos mates a la orilla de la fuente. La mujer habló con el móvil de Canal 13 señalando que fue a votar desorientada, solo para cumplir con su deber.

'Yo siempre he cumplió con mi deber cívico, pero esta vez fui desorientada, no sabía a quién votar, no hay un candidato digno, por lo menos para mí, y creo que el pueblo debe estar de acuerdo con eso', expresó la sanjuanina.

La mujer señaló que espera que cambie la situación del país tras esta elección. 'Ojalá que cambie. El pensamiento común de todos los argentinos es que cambie, pero si te pones a pensar hace más de 50 años que estábamos iguales', resaltó la votante que resaltó que le gusta ir a votar, y que todos los candidatos proponen cosas que después no cumplen.