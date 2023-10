No te cuelgues: todavía hay 750 DNI esperando ser retirados para votar

Por todos es sabido que para poder votar, los ciudadanos deben presentar su documento de identidad. Sin embargo, hay personas que por distintos motivos recientemente tuvieron que tramitar un nuevo plástico. En ese contexto, hasta el mediodía de este domingo, hay unas 750 personas que todavía no retiran su nuevo DNI.

Romina López Galoviche, directora del Registro Civil, contó ante el móvil de Canal 13 que si bien el pasado sábado fue un día muy fructífero en el marco de esta tarea, todavía hay cientos de personas que no fueron a retirar su nueva tarjeta.

'El sábado tuvimos mucha concurrencia de público sobre todo en Valle Fértil, donde nos quedaron solamente 5 documentos por entregar que seguro serán retirados este domingo. Tenemos cerca de 750 todavía esperando ser retirados por los ciudadanos en las distintas delegaciones del registro. El departamento que más movimiento tuvo fue ese, el resto fue más o menos parejo. Hubo consultas sobre los padrones, establecimientos y demás para votar, como así también concurrencia para retirar el DNI', expresó.

Por último, la autoridad remarcó hasta que hora van a esta trabajando durante este domingo 22 de octubre, para que estas personas puedan acercarse hasta la oficina del Registro Civil más cercana y así cumplir con su deber como ciudadanos.

'Llevamos varias elecciones en lo que va del año, entonces la gente ya sabe cuál es el tipo de documento que puede presentar para votar. No hubo muchas consultas por parte de las escuelas para poder chequear si el documento que presenta el elector es válido o no, porque nosotros lo podemos ver en nuestros sistemas. Trabajamos hasta las 17:00 no sólo en el edificio central sino en todas las delegaciones zonales cabeceras de cada departamento', remarcó.