Un padre y una hija, quedaron en medio de un incendio y salieron ilesos

En los últimos días un incendio destruyó una vivienda en Villa del Carril, Rivadavia, y en consecuencia una familia perdió gran parte de sus pertenencias. Ellos son cuatro, un papá, dos hijos adolescentes y el abuelo de ellos. El anciano y el varón habían salido, la chica dormía y el padre llamado Sergio Sánchez, se estaba levantando para ir a trabajar en su oficio de plomería. Entonces, según el mismo relató, prendió fuego en el calefón a leña para calentar agua y tomar mates. Acto seguido abrió la puerta del fondo e ingresó una ráfaga de viento que avivó las llamas y la casa empezó a incendiarse. Sólo le dio tiempo de rescatar a su hija y se quemó sus brazos.

'Lo que originó el incendio fue el calefón a leña. Con el viento salieron chispas y quemó todos los techos de los dormitorios y del baño', indicó

El hombre contó a este medio que perdió prácticamente todo, pero agradece a Dios que sus hijos y padre están bien. 'No pensé en nada mas que sacar a mi hija, que tiene 16 años. Me caía el nylon del techo en forma de gotas y se me pegaba a los brazos, pero así y todo pude sacar a mi hija', expresó al damnificado.

Actualmente, Sergio está siendo ayudado por sus vecinos, que le ayudan con comidas y algunos objetos indispensables, por ejemplo los de higiene. Sus hijos están quedados en la casa de su ex mujer y el hombre pide ayuda a la comunidad para poder rearmar su vida.

'Mis hijos estan al resguardo de la madre, hasta que arregle la vivienda. Vale mas la vida que todo, asi que buscaremos la forma de salir adelante', señaló Sergio.

Si bien están a la espera de algún tipo de ayuda por parte del gobierno y municipio, necesitan de manera urgente algún tipo de colaboración. Ropa, calzados, muebles básicos. Por lo que los que deseen ayudar, podrán hacerlo a través del 2646 73-2339 o 2646 28-2250.