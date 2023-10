Crece el malestar de padres de alumnos de la ex Escuela Hospitalaria por la demora en el llamado a docentes

Los padres de los alumnos de la ex Escuela Hospitalaria tienen una mezcla de enojo e incertidumbre por la educación de sus hijos. Se mantienen preocupados porque desde fines de septiembre estos pequeños con distintas capacidades no tienen clases, y el Ministerio de Educación, que les prometió que realizaría una convocatoria a docentes para cubrir dos cargos, hasta la fecha no se ha producido, según este grupo de papás contó a Diario 13.

Según comentó a este medio Ana Quiroga, una de estas mamás, la secretaria de Educación, Ana Sánchez reconoció la demora en la convocatoria a los profesionales, y le aseguró que el lunes 30 se daría este llamado para cubrir los dos cargos. Estas 2 docentes de educación especial se repartirían un total de 6 alumnos, los cuales pertenecen a la órbita de los radios 1 y radio 2 que competen a la cartera educativa de la provincia.

Esta joven mamá contó que se comunicó con la ministra de Educación, Cecilia Trincado para obtener una respuesta. La funcionaria, aseguró esta madre, se diferenció de la versión del llamado a docentes para cubrir estos dos cargos, y le afirmó que los niños nunca dejaron de tener clases, y que a la Escuela Hospitalaria la reemplazaría un Centro Educativo que abarcaría mayores aspectos que la que prestaba esta institución que tuvo un cierre tras funcionar en la provincia por más de 60 años, y que se encargaba que alumnos con discapacidades recibieran educación en sus domicilios.

Por su parte, Diario 13 intentó comunicarse con Trincado, pero no obtuvo respuesta alguna.

Cómo sigue el caso de 6 alumnos/pacientes de la Escuela Hospitalaria, tras su cierre

A fines de septiembre el Ministerio de Educación tomó la decisión de cerrar la Escuela Hospitalaria, la cual tenía 60 años de historia en la provincia. A raíz de esta decisión, 20 docentes de educación especial, con distintas situaciones de contrato, se quedaron sin trabajo, así como más de 10 niños y niñas sanjuaninas se quedaron sin clases. Según le contó a Diario 13, Ana Quiroga, una de las mamás de uno de estos estudiantes, a partir del reclamo que nació de la preocupación de que sus hijos hace casi 30 días no tienen clases, la cartera educativa de la provincia decidió realizar un llamado para cubrir el puesto de dos docentes, las cuales se hará cargo de un grupo de 6 pequeños y pequeñas, entre los que se encuentra su hijo.

Ana contó a este medio que el martes 17 de octubre en la mañana se reunión con Ana Sánchez, secretaria de Educación, a la cual le planteó esta preocupación por la educación de sus hijos. La funcionaria le contó que el proyecto para que el Centro Educativo sea una realidad por el momento está en expediente. ‘Con este nuevo Centro Educativo se está buscando hacer un nombramiento de directivos para que empiece a funcionar', contó la mamá sobre el encuentro que mantuvo con la funcionaria.

La idea es que a la espera de que el Centro Educativo comience a funcionar en la provincia, el Ministerio de Educación haga un llamado en estos días para cubrir dos cargos. Estas docentes se encargarán de la educación de seis niños y niñas que reciben clases en sus casas. Los mismos pertenecen al radio 1 y radio 2.

'Como mamá espero que se haga el llamado a los docentes para que mi hijo comience a tener clases. Hasta que se conforme este nuevo Centro Educativo. Esperamos que haya un llamado a los docentes, y obviamente que se cubran los cargos para emplear a los niños que han quedado sin esta escuela domiciliaria en la provincia’, expresó la mamá de uno de estos alumnos.

El Centro Educativo que reemplazará a la Escuela Hospitalaria contará con distintas terapias

Mientas padres y madres de pacientes/alumnos de la Escuela Hospitalaria esperan el llamado del Ministerio de Educación, que les diga que sus pequeños volverán a tener clases. Fuentes cercanas a la cartera educativa local contaron a Diario 13, como será el Centro de Educación.

Según informaron desde el Ministerio de Educación, este Centro Educativo no solo será pedagógico, sino también terapéutico. Es decir, que la búsqueda es que los profesionales que trabajen en este proyecto puedan abarcar otras áreas de terapias de rehabilitación para los pacientes/alumnos que tienen internación domiciliaria. Allí se incluiría a los 6 chicos alumnos de la Escuela Hospitalaria, que ya el Ministerio de Educación cerró, por lo que, desde entonces no tienen clases.

Educación quiere abarcar con este nuevo Centro Educativo, no solo la enseñanza primaria y secundaria, sino que avanzaran con la implementación de otras terapias. Es decir, que buscarán a docentes que estén capacitados en diversas áreas para que puedan trabajar con estos estudiantes.

Cuando el Centro Educativo sea una realidad, será cuando desde la cartera educativa haya designado a distintos profesionales como psicólogos, terapistas ocupacionales, además de los docentes que estarán en el día a día de los pacientes.