Barrio Ayres Libertador: "Faltan controles, fotomultas y Emicar les tendría que retirar el carnet de conducir"

Este martes, el móvil de Canal 13 llegó a Rivadavia, luego de un reclamo. En avenida Libertador, metros al Oeste de Meglioli, está la salida del barrio Ayres Libertador, un complejo privado. Según se pudo ver, en esa zona, los vehículos atraviesan la avenida por una zona que está prohibida. Esto, gracias a que alguien sacó los pilares que prohibían el paso. En este contexto, Alejandra Nievas, una de las integrantes de Familias del Dolor, el grupo de personas que perdieron a seres queridos en siniestros viales, habló con Banda Ancha y no pudo disimular su indignación.

“Estoy mirando admirada”, dijo al iniciar la charla, pues en las imágenes que transmitió este medio, se puede ver cómo los vehículos hasta ingresan en contramano a este barrio, por el medio de la avenida. "Faltan controles, fotomultas y Emicar les tendría que retirar el carnet de conducir", dijo la mujer.

Por otro lado, comentó que no puede creer que la poca empatía que hay en los conductores. “Duele que no tengan conciencia. Nosotros vemos muchas infracciones. Por ejemplo, en el lateral Este de Ruta 4, donde hay dos grandes hipermercados, se ven muchos problemas por la doble mano. Los conductores no se cuidan, no cuidan a quién llevan en su vehículo y mucho menos a un tercero”, concluyó y dijo que los siniestros se pueden prevenir si hay un verdadero compromiso.