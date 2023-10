Entradas agotadas hasta diciembre: aumentaron las visitas del CASLEO

Diario 13 se comunicó con personal del CASLEO, mas conocido como Complejo Astronómico El Leoncito, para consultar acerca de las visitas programadas para este mes. Y desde la entidad, informaron que en los meses octubre y noviembre las visitas nocturnas ya están agotadas. Y las personas sólo podrán visitar el lugar en horarios diurnos hasta diciembre.

Asi lo indicó la referente de CASLEO Maricarmen Cibeira, quien señaló además que desde el término de la pandemia las visitas se multiplicaron en el lugar. Sanjuaninos y turistas, copan a diario las instalaciones del observatorio ubicado en Barreal. Incluso se suelen quedar en las diez habitaciones, que previamente para disfrutar el doble de la experiencia de contemplar un poco mas cerca el espacio.

A pesar de que se terminaron hasta diciembre los cupos para ingresar de noche, aun quedan lugares para realizar el recorrido durante el día, por lo que los interesados pueden acceder a la página https://reservascasleo.com/. o O por medio del Whatsapp 54 0264-5853354.

CASLEO está en búsqueda de nuevos profesionales

Por otro lado, anunciaron que el Complejo Astronómico "El Leoncito" llama a concurso:

• Un (2) cargos en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la categoría:

-Técnico para puesta a punto y operación de telescopios (I)

-Técnico para puesta a punto y operación de telescopios (II)

Fecha de apertura: 28-09-2023

Fecha de cierre: 19-10-2023

Descripción de las actividades a realizar – Tareas específicas:

• Poner a punto el instrumental astronómico (telescopios, monturas, binoculares, etc.) dedicado a Extensión Educativa

y sus accesorios, de modo que esté siempre listo para las actividades que se realizan tanto en el Complejo como en

forma itinerante.

• Programar e implementar la renovación de dicho instrumental, así como la incorporación y reemplazo de accesorios

compatibles (oculares, filtros, cámaras CCD, enfocadores, etc.).

• Programar e implementar el cuidado y mantenimiento del mencionado instrumental, coordinando para ello los trabajos

con las demás áreas técnicas del CASLEO: Electrónica (GEL), Electro-Mecánica Instrumental (GEMI), Computación (GC).

• Capacitar al personal del Grupo de Extensión Educativa (GEE) en el uso correcto del instrumental, sus periféricos y

accesorios, y en los medios de obtención y transmisión de imágenes astronómicas digitales.

• Instalar y poner en funcionamiento los telescopios a incorporar a través de convenios con grupos de aficionados,

coordinando para ello la colaboración técnica del GEL, GEMI y GC, según corresponda.

• Organizar las visitas al Complejo, tanto diurnas como nocturnas, manteniendo a disposición de los guías el instrumental

necesario para cada actividad, en óptimas condiciones de uso.

• Organizar eventos especiales con motivo de fenómenos astronómicos (eclipses, lluvias meteóricas, etc.), tanto en la

sede del Complejo como en espacios públicos, poniendo a disposición de los guías el instrumental necesario para cada

evento.

• Organizar actividades especiales en ámbitos educativos, ferias, congresos y otros, disponiendo del instrumental

necesario para cada ocasión.

• Tener a cargo la comunicación pública del Complejo Astronómico, a través de redes sociales y de la relación con

autoridades de Turismo y Cultura a nivel provincial y municipal.

• Generar material didáctico, cursos, notas de prensa, conferencias, tanto para el ámbito escolar como público en general.

• Planificar y realizar cursos de divulgación astronómica y actividades recreativo-educativas para docentes, alumnos,

y público en general.

• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.

• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeña.

• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.