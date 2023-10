Oscar Villalobos, sobre Chica: 'Era un gran dirigente y un padre para mi'

En el marco del último adiós a Juan José Chica, diferentes autoridades y referentes del deporte se presentaron en la Legislatura Provincial. Uno de ellos fue 'el hijo del viento', el cual manifestó que desde hacía más de 20 años tenía una gran relación con él, asegurando que incluso lo consideraba como un padre.

Oscar Villalobos, funcionario de la Secretaría de Deportes, habló con los medios de comunicación acerca de cómo fue su lazo con el presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina. El reconocido deportista señaló que su trato con él, ya desde hacía años que había trascendido lo profesional.

'Era una gran persona, un gran dirigente y un padre. Siempre estuvo ligado al deporte y a otras funciones. Nos dio la oportunidad de tener un equipo competitivo para que San Juan recuperara la posibilidad de ganar competencias clásicas como la Vuelta a San Juan. Él marcó el deporte y sobre todo al ciclismo, porque a partir de eso San Juan recuperó los títulos argentinos. Apoyó al 'Chino' Saldaño y al Nico Naranjo. Nos bancó a muchos ciclistas', expresó.

Seguidamente, Villalobos recordó como fue la primera vez que habló con Chica. Esto ocurrió hace unos 25 años aproximadamente, cuando él fue a pedirle apoyo para poder cumplir una importante promesa. En ese momento el histórico dirigente deportivo lo recibió con las manos abiertas.

'Las primeras conversaciones con Juan fueron en 1998, yo quería cumplir una promesa y me acerqué a él que era gremialista, para solicitarle si me acompañaba para ir a cumplir una promesa de Alberto Bravo en ese momento. Sin problemas puso a disposición una camioneta y personal para que me acompañara. Creo que ahí nació un antes y un después, donde se dio la posibilidad de formar el equipo de Palmar del Lago que en lo personal ha dejado una historia muy linda', manifestó.

Por último, el laureado pedalero se refirió a la posibilidad de hacerle un homenaje póstumo a Chica, poniéndole su nombre a algún sector de algún establecimiento deportivo. Puntualmente Villalobos se refirió al lujoso y nuevo Autódromo Vicente Chancay, ya que aseguró que la construcción del mismo fue uno de sus mayores sueños.

'El dirigente siempre está para cumplir sus funciones, pero Juan José ha sido una persona que ha marcado un antes y un después en el deporte, no sólo en el ciclismo. Sería muy lindo e importante, porque para él era un sueño ver concretado el Velódromo Vicente Chancay. No pudo estar presente porque le tocó viajar por el cuadro en el que estaba. Más allá del cariño y el respeto que nos teníamos, me encantaría que él pudiera tener un lugar dentro del Velódromo que fue un sueño de él. Tuvo la posibilidad de estar sentado y disfrutar el Panamericano. En ese momento me dijo: ´¿Cómo no nacimos en esta época?', sentenció.