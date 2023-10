¿Por qué es importante empoderar a los emprendedores?

Este martes, dialogó con Tarde Trece Verónica Diaz, Directora de Emprendedores Sociales. Según Diaz, los emprendedores sociales son personas que buscan generar un impacto positivo en sus comunidades, pero que también enfrentan dificultades económicas y sociales. "No reciben planes sociales, entonces si no venden, no tienen ingresos", explicó. Según explica, la idea es apoyarlos con capacitaciones, asesoramiento, financiamiento y acceso a mercados.

Díaz también destacó que el empoderamiento de los emprendedores sociales les permite tener una voz más activa y participativa en la sociedad. "Ellos son los que van a exigir a la nueva gestión que venga, porque ya han estado con su capacitación, ya están vendiendo, atienden los locales y llevan su economía", afirmó. Y también, explicó que les va a servir para que cuando haya cosas que no les gusten lo puedan cambiar o cuando quieran proponer otras cosas lo puedan hacer y así aprender entre todos.

Uno de los ejemplos que mencionó fue el de Hilar San Juan, una programa que une a emprendedores locales. "Comprando un producto de Hilar San Juan, estás beneficiando una familia sanjuanina directamente", dijo. "Además, estás contribuyendo al desarrollo local, al cuidado del medio ambiente y a la preservación de la cultura".