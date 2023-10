Quién es “Sintonía”, el grupo que tocará para los adultos mayores

Este 5 de octubre, el camping del Sindicato Empleados de Comercio será el epicentro de la Fiesta Provincial del Adulto Mayor. Debido a que este año, no actuará ningún artista nacional, el Ministerio de Desarrollo Humano apostó por una banda sanjuanina que este año la rompió. Se trata de “Sintonía”, un grupo local que interpreta distintos géneros y que promete un gran show.

Están en uno de sus mejores años y serán los responsables de hacer que los abuelos de todos los departamentos pasen una jornada divertida. Con su repertorio que incluye canciones pop, líricas, folclóricas y melódicas entre otras, subirán al escenario mayor de la fiesta donde también se hará la elección de la Reina del Adulto Mayor.

Esta banda está formada por Oscar Figueroa Fabián Barrera y Emanuel Fernández. Con temas propios, que están en plataformas virtuales y con varios videos que pueden verse a través de Youtube, Sintonía es una banda que nació hace unos años. Según contaron sus integrantes este grupo surgió en un local de comidas donde todos los domingos se juntaban a ver a otros cantantes sanjuaninos. Ahí se animaron a subir al escenario y asó, poco a poco comenzaron a ganarse el corazón de los fanáticos de la música local.

La fiesta de los abuelos

La cita tendrá lugar en el Sindicato de Empleados de Comercio, desde las 14 horas, con entrada gratuita. Además de la elección de la Reina Provincial de las personas mayores, se llevarán adelante una serie de actividades de entretenimientos, cortesía de los talleres que actualmente funcionan dentro de la Dirección, tales como, tanto, bailoterapia, folclore, arte y teatro.

Desde Desarrollo Humano dijeron que esta vez no tirarán la casa por la ventana. Dijeron que no habrá artista nacional y no creen que haya la misma cantidad de público que años anteriores. Mabel Morales, directora de esta área dijo que el festejo será mucho más austero porque no pueden hacer grandes gastos por dos razones: porque están a pocas semanas de dejar el gobierno y por la crisis económica que afecta al país.