Tragedia en 9 de Julio: en medio del dolor celebraron que le sacaron la licencia a Turcuman

En una de las salas de Tribunales, este martes 3 de octubre la jueza Celia Maldonado decidió quitarle la licencia a Bernardo Turcumán por un año, plazo fijado para la investigación penal preparatoria. Mientras que en las calles adyacente al palacio de Justicia, familiares y amigos de Nasser Picón, el joven que resultó muerto en Ruta 20 tras ser envestido por el empresario, festejaron esta medida de coerción, a su vez que aprovecharon a renovar el pedido de justicia por la muerte del trabajador y que el acusado sea condenado.

'Estamos muy contentos por esta decisión que ha tomado la Jueza Celia Maldonado, es lo que esperábamos. Nosotros pedimos justicia por la muerte de mi hermano, para que esto no quede impune, que no sea un accidente más de tránsito, y que Bernardo Turcumán sea condenado con el agravante por exceso de velocidad con el que conducía', comenzó expresando, Nadia, la hermana de la víctima.

Luego, Johanna, la pareja de Nasser manifestó: 'Nos vamos conformes por cómo ha actuado nuestra querella, Jorge Gillen con este pedido de justicia, que era retener la licencia de conducir al homicida Bernardo Turcumán. Estamos conformes y contentas porque es un paso más'

Acto seguido, el móvil de Canal 13 les preguntó a ambas como se enteraron de la muerte del joven. 'Nosotros estábamos con mi papá esperándolo para cenar, porque entraba a la fábrica a las 10:30. Nos enteramos por vecinos, recién pasadas las 23:30 porque ninguna autoridad se acercó a nuestro domicilio para informarnos de esto. Recién nos dijeron que era él a las 4:30 de la madrugada que fue cuando levantaron su cuerpo, por decisión del fiscal', relató crudamente Nadia.

Mientras que Johanna aseguró que se mantendrán firmes para que la muerte del joven no quede impune. 'Esto no ha sido un simple accidente, a mí me lo arrebataron, le quitaron la vida de una manera muy injusta. No se lo deseo a nadie a esto, la verdad es que es una situación muy dolorosa, y quiero que la Justicia actué como se debe y como corresponde', expresó.

La hermana del joven asesinado señaló que por la manera de actuar de parte de la Justicia, no quedan dudas de que hay cierto encubrimiento o cuidado al empresario responsable de la muerte. Para luego asegurar que Turcumán debería declararse culpable. 'Él es el que asesinó a mi hermano', cerró.

En este punto, Johanna aseguró que desde el principio de la causa todo estuvo muy encubierto, y que esto se evidenció cuando las autoridades les dieron aviso muy tarde. 'Desde un principio se ha visto que han ocultado todo. Además, en la primera audiencia nunca nos dieron aviso que podíamos formar parte de la audiencia y tener nuestra querella para que nos defendieran en el caso, y es por eso que pedimos esta segunda audiencia para que se le retenga la licencia, y ahora la jueza decidió que se tome la medida cautelar'.

Por último, Johanna recordó a su novio y padre de su hija: 'Nasser era una excelente persona, amaba vivir, era muy deportista. Era un joven de 28 años con toda una vida por vivir, y me dejó a mi hijita de 3 añitos. Para mí y para la familia no hay consuelo, ni para mi hija. Mi hija me pregunta todas las noches por Nasser y la verdad que no tengo consuelo, no tengo como explicarle a mi hija que él no va a volver a casa'.