Docentes exigen el pago de su sueldo: 'Llevamos más de 6 meses sin cobrar'

Nuevamente un grupo de docentes sanjuaninos se organizó para ir a protestar en los alrededores del Centro Cívico. Se trata de cientos de educadores que aseguran que hace más de 6 meses que cumplen con su trabajo, sin haber recibido su sueldo correspondiente.

Marina Caminos, una de las docentes que se encuentra en esta situación, contó en Cien por Hora qué es lo que esta ocurriendo. En ese sentido manifestó que el inconveniente es que no han recibido ni un peso por el momento a cambio de los servicios prestados durante todo un semestre.

'Somos docentes de distintas modalidades y lo que reclamamos es que nos paguen, cumplimos con el trabajo como corresponde. Yo llevo 6 meses y hay docentes que llevan más tiempo sin recibir su pago por el trabajo realizado. Lo único que pedimos es eso, atrás tenemos familia e hijos. Los impuestos no nos esperan, necesitamos que nos paguen. Me gustaría preguntarle a la ministra si ella podría estar 6 meses sin cobrar, el mismo Estado nos está haciendo esperar', expresó.

Seguidamente, Caminos señaló que serían más de 300 los profesores y profesoras que estarían exigiendo el inmediato pago de sus haberes. Sumado a esto, la entrevistada aseguró que algo que les genera un gran temor es que les comunicaron que el expediente podría pasarse para el 2024.

'Es generalizado el problema porque hay suplentes, gente que tomó horas de manera interina y otros casos. Tenemos que llegar a estos extremos de protestar porque no nos dan una respuesta certera, no queremos que jueguen con nosotros. El tema que nos preocupa más es que nos han dicho que los expedientes van a pasar para el año que viene y nos dijeron que algunos se están pagando, cosa que es mentira. No nos están pagando, nos están mintiendo en la cara, necesitamos que nos paguen ahora', manifestó.

Por último, la docente afectada contó que ella vive en Vale Fértil y que tiene varias vecinas de la zona que están viviendo lo mismo que ella. En ese contexto manifestó que si el 1 de noviembre ellos no perciben sus haberes, se organizarán entre los vallistos para llegar a la Ciudad de San Juan para reunirse con todos los colegas afectados para ir a manifestarse nuevamente al Centro Cívico.

'Se han realizado notas y se ha presentado a través de algunos gremios pero no todos los docentes que estamos en este grupo pertenecemos a los gremios. Hay gente joven que ha tomado cargos u horas que todavía no están afiliados a los gremios. Estamos trabajando hace 6 meses, nos dicen que nos van a pagar el año que viene y con el cambio de gobierno no sabemos lo que va a pasar. Confiamos que se van a hacer bien las cosas si no vamos a salir a marchar'. sentenció.