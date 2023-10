La noche soñada: Carlita, la primera sanjuanina electrodependiente festejará sus 15

La fiesta de 15 es un momento muy especial para todas las adolescentes y sin dudas, Carlita Guzmán tiene mucho que celebrar junto a su familia y personal de salud que la acompañaron por tantos años de lucha. “Por lo general me gusta festejarle todo los cumpleaños, porque yo no sé si el año que viene la voy a tener. Es una forma de agradecimiento”, cuenta Yanina Guzmán, mamá de la niña.

Si bien estas fiestas se planifican con tiempo, la mamá, Yanina Guzmán, nos contó que fue una decisión de último momento porque no querían dejar pasar esta ocasión tan especial, "lo decidimos hace tres semanas. La idea fue de los enfermeros y kinesiólogos de Carla y de mi hermano", cuenta. "No íbamos a hacer nada por la situación económica, pero como han sido 15 años con idas y venidas en la salud de Carlita, queríamos celebrarlo".

Carlita necesita atención constante, ya que depende de un respirador artificial y otros equipos médicos. Su madre, cuenta que cada cumpleaños es un agradecimiento pero que los 15 años, es aún más especial.

Si bien la niña pasó por muchos médicos y especialistas a lo largo de su vida, todos marcaron el corazón de la familia, ya que fueron los que estuvieron con ellas las 24 horas del día y siempre, con una enorme humanidad. "La mayoría de los invitados son médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas. He tratado de contactar a todos los que me ayudaron con Carlita. Todos se mostraron muy agradecidos y emocionados porque nunca pensaron que por haber pasado por acá poco tiempo, nos íbamos a acordar de ellos, pero yo no me quiero olvidar de nadie", expresa.

La fiesta contará con la colaboración de la empresa de internación domiciliaria que trabaja con Carlita, que proveerá la proyección de video y el sonido. También habrá una coreografía sorpresa de las enfermeras.

"Antes de hacer todo esto le pedimos autorización a su médico y nos dio el ok, asique desde ahí empezamos a preparar todo", aclaró Yanina, y agregó, "para mí lo más importante es que puedan estar cada una de las personas que nos ayudaron, porque es una forma de agradecerles estos 15 años que estuvieron para Carla, fueron muy humanos conmigo".

¿Su deseo?, hacer eterno este momento tan emocionante y especial. "Yo quiero que para mi hija ese día sea soñado y que quede un recuerdo hermoso", concluyó emocionada.