El 1° de noviembre harán una misa especial por el Día de los Santos

Este martes 31, el Padre Andrés Riveros contó a Tarde Trece que mañana 1° de noviembre, realizarán misas especiales por el Día de todos los Santos. Ellas se celebrarán a las 9, 12 y 20 en la Catedral capitalina. 'Este festejo es muy importante, porque se celebra a todos los santos. Ellos son los guías y lumniarias que tenemos. Como Mama Antula y el bien llamado 'Buen pastor de Cuyo, oramos ', Monseñor Américo Orzali, pedimos que Dios lleve a los altares a aquellos argentinos, que creemos que son santos', expresó el religioso.

Por otra parte, alentó a los sanjuaninos a no celebrar Halloween, porque no es una práctica ingenua como se cree, según el religioso. 'Esta fiesta no es ingenua, de disfraces y caramelos como se cree. Hay gente que ocupa estas fiestas para hacer cosas feas con los demás. Es complejo de analizar, si se puede evitar, que se evite', expresó Riveros.

También señaló que desde hace un tiempo, los creyentes católicos se encuentran rezando por el futuro de los argentinos, en cuanto al ámbito político. 'Es importante que la iglesia rece por la Patria, porque se ve como el tejido social no está bien'. Y sumó a sus dichos, 'los creyentes hemos aumentado el fervor de rezar por Argentina. Que sea un país de hermanos', cerró el Padre Riveros.