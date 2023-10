Ibarra, en su primer día al frente de OSSE: 'Mi misión es no frenar obras'

En horas de la mañana del pasado lunes 30 de octubre una situación tomó por sorpresa a los sanjuaninos. Se trató de la desvinculación de Guillermo Sirerol de OSSE y el nombramiento de su reemplazante que será Mauricio Ibarra. La nueva autoridad aseguró que su misión es no detener ninguna de las obras que ya están en ejecución.

Mauricio Ibarra, presidente de OSSE, habló con el móvil de Canal 13 a prácticamente 24 horas de haber asumido en este nuevo cargo. En ese sentido explicó cuál fue el claro pedido que le realizó Sergio Uñac a la hora de designarlo en estas nuevas funciones.

'Tengo una misión específica fijada por el gobernador que tiene que ver con continuar con el programa de obras que tiene la empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado. Es una empresa que he encontrado con niveles gerenciales de altísima capacidad que nos va a permitir no detener ninguna obra en lo posible hasta el 10 de diciembre, para poder generar una transición ordenada con el futuro gobierno', expresó.

Seguidamente aclaró que recién está tomando conocimiento acerca del estado en que se encuentran las obras y cuáles son las cuestiones a corregir. En ese sentido prometió trabajar con mucha celeridad para que los vecinos de los barrios donde están trabajando, no tengan que esperar mucho tiempo para llegar al final de las tareas.

'No tengo mucho tiempo la verdad, tengo un par de semanas para trabajar. Los objetivos es no detener las obras. Las obras que tenemos en Rawson por ejemplo en ejecución están por encima del 75%, otra del 80% y otras del 95%. Mi tarea en estas semanas es agilizar para que no se detenga ninguna de estas obras que generan molestia en los vecinos. Trabajaré mucho y con mucha velocidad que es una característica mía para que podamos continuar con el financiamiento de esas obras', manifestó.

Por último, Ibarra explicó que quizás la complicación más grande que tendrá en su gestión hasta el 10 de diciembre, es el dinero que le están adeudando desde el Gobierno Nacional. No obstante, remarcó que Uñac decidió cubrir este faltantes con fondos provinciales para que las tareas no se detengan.

'La deuda de Nación es una de las primeras dificultades que tenemos. Siempre hay un delay entre Nación, provincia y municipios, ya estoy acostumbrado. El dinero siempre tiene retrasos razonables. El gobernador de la provincia ha decidido colocar fondos de la provincia para financiar la continuidad de esas tareas, esto es un gesto elogiable de alguna manera, algo que me pone en condiciones como presidente de esta empresa para decir que no se va a frenar ninguna obra de cloacas que ya esté en proceso', sentenció.