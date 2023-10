Piden ayuda para que una jachallera pueda realizar un costoso tratamiento contra el cáncer

Carina Cabanay tiene 43 años. Tiene un hijo de 20 y otro de 13 años y vive en el departamento de Jáchal. Hace tres meses su vida cambió rotundamente cuando le diagnosticaron cáncer de útero. Es que, además de tener que lidiar con la enfermedad comenzó el peregrinar contra su obra social (que no quisieron nombrar porque están con una demanda legal), pues no le cubre el tratamiento. En este contexto, su familia y conocidos comenzaron una campaña para juntar fondos, pues el tratamiento cuesta$ 4.300.000. “Ya logramos juntar poco menos de $1.000.000 y con eso podemos empezar, pero nos falta mucho. Y mi hermana no puede esperar los tiempos de la obra social”, dijo Daniela Cabanay, la hermana de Carina.

Daniela comentó que su hermana lleva más de un mes internada y tres veces por semana tiene que recibir transfusiones, debido a las hemorragias que tiene producto de la enfermedad. “No podemos esperar que la obra social decida cubrir el tratamiento. La abogada nos pidió que no demos el nombre para evitar tener conflictos legales, pero estamos exigiendo una respuesta”, dijo y comentó que la familia no cuenta con el dinero suficiente para enfrentar la atención médica. Las campañas las realizaron en conjunto con Caritas de distintas parroquias.

“Estamos haciendo varias colectas y actividades para juntar fondos”, dijo y comentó que a través de las redes sociales están pidiendo premios para poder hacer un bingo. En este sentido, desde la familia dijeron que quienes puedan ayudarlos podrán transferir dinero y que “por poco que parezca a nosotros no ayuda”. Par eso, compartieron el Alias (Rubio.aguero) el marido de Carina, que es donde están recibiendo los fondos.