Cierra el programa 'Registrar': convocan a las empleadas domésticas de San Juan

Las trabajadoras de casas particulares desde hace un tiempo que vienen luchando por poder ser contratadas en blanco, para poder recibir los aportes requeridos a la hora de jubilarse. Algo que las ha ayudado es el programa llamado 'Registrar', el cual está cerca de terminarse. Debido a esto la autoridad que las representa en San Juan las invitó a interiorizarse en este tema, para no desaprovechar esta posibilidad.

Stella Maris Salazar, secretaria general Sindicato de Trabajadoras de casas particulares, contó en Cien por Hora en que consiste este programa y por qué es tan importante para sus compañeras. En ese sentido aseguró que hay colegas que prestaron sus servicios por más de 30 años pero nunca les hicieron los aportes.

'A nosotros este fin de año se nos termina el programa 'Registrar', que es donde se registran a las compañeras por 6 meses y el Gobierno ayuda a La Patronal para que esa compañera sea registrada, tenga su obra social, su aporte jubilatorio y su ART. Nosotros estamos luchando para que todas las compañeras que están en negro, sean registradas. Tenemos compañeras que tienen 37 años de servicio y se han tenido que jubilar sin aportes, por más que trabajaron toda su vida', expresó.

En ese contexto, Salazar recordó que se avecina un cambio de gobierno, entonces se desconoce si este programa seguirá vigente más adelante. Debido a esto se instó a todas las trabajadoras del sector a que se involucren lo antes posible, para comenzar a gozar los beneficios de trabajar en blanco.

'Las compañeras están siempre atentas y quieren que las registren, pero La Patronal a veces no lo acepta. A veces ellas no quieren que las registren porque tienen algún plan o alguna Asignación Universal por Hijo, pero yo les digo que no se pierde al tener trabajo en blanco. Generalmente son compatibles las dos cosas sin problemas', sentenció.