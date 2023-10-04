Conocé las 18 mujeres que competirán por la corona del Adulto Mayor

Fiesta provincial
Conocé las 18 mujeres que competirán por la corona del Adulto MayorLa Elección de la Reina del Adulto Mayor se realizará el jueves 5 de octubre, en el contexto de la fiesta provincial de los abuelos que se realizará en el camping del Sindicato Empleados de Comercio.
La Elección de la Reina del Adulto Mayor se realizará el jueves 5 de octubre, en el contexto de la fiesta provincial de los abuelos que se realizará en el camping del Sindicato Empleados de Comercio. La fiesta será desde las 14 horas, con entrada gratuita. Además de la elección de la Reina Provincial de las personas mayores, se llevarán adelante una serie de actividades de entretenimientos, cortesía de los talleres que actualmente funcionan dentro de la Dirección, tales como, tanto, bailoterapia, folclore, arte y teatro. También habrá espectáculos musicales.
A continuación una a una las 18 mujeres que competirán por la corona del Adulto Mayor. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano dijeron que este año, Iglesia no presentará candidatas.
1- CAPITAL
NOMBRE Y APELLIDO: TITA SANDOVAR
EDAD: 82 AÑOS
HOBBIE: BAILAR, HACE TEATRO, CANTA Y PRACTICA AEROBIC.
ESTÁ CASADA HACE 63 AÑOS, 2 HIJOS Y 4 NIETOS.
2- RIVADAVIA
NOMBRE Y APELLIDO: ELIS DÍAZ SÁNCHEZ
EDAD: 63 AÑOS
HOBBIE: LE GUSTA HACER ZUMBA, YOGA Y MEDITAR.
TIENE UNA HIJA
3- RAWSON
NOMBRE Y APELLIDO: MÓNICA BEATRIZ CORRALES
EDAD: 64 AÑOS
HOBBIE: PRACTICA CICLISMO, BAILA FOLCLORE Y HACE ARTESANÍAS.
TIENE 2 HIJOS Y 5 NIETOS
4- CHIMBAS
NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ
EDAD: 76 AÑOS
HOBBIE: LE GUSTA BAILAR Y AYUDAR A QUIENES MAS NECESITAN. PARTICIPA DEL CENTRO DE JUBILADOS TODOS A SAN PATRICIO
CASADA, 4 HIJOS 6 NIETOS
5- POCITO
NOMBRE Y APELLIDO: LILIA EDITH CORTINEZ
EDAD: 60 AÑOS
HOBBIE: HACER GIMNASIA Y TEJER. CUIDA DE SUS NIETOS
TIENE 2 HIJOS Y 4 NIETOS
6- CAUCETE
NOMBRE Y APELLIDO: ROSA EDIT DIAZ
EDAD: 69 AÑOS
HOBBIE: LE GUSTA SALIR CON AMIGAS, ES UNA MUJER MUY EMPRENDEDORA. DISFRUTA DE CADA MOMENTO CON SUS SERES QUERIDOS.
ES CASADA. TIENE 1 HIJA Y 1 NIETO.
7- ZONDA
NOMBRE Y APELLIDO: RAMONA ROSA IMELDA FLORES
EDAD: 64 AÑOS
REPRESENTA AL CLUB DEL ADULTO MAYOR DE ZONDA
HOBBIE: LE GUSTA SALIR A CAMINAR Y JUGAR JUEGOS DIDÁCTICOS, LE GUSTA BAILAR TANGO.
CASADA, 8 HIJOS, 21 NIETOS, 2 BISNIETOS EN CAMINO
8- ULLUM
NOMBRE Y APELLIDO: MARCELA MIRIAM ORTIZ
EDAD: 62 AÑOS
HOBBIE: EMPRENDIMIENTO DE PINTURA, CERÁMICA Y CUADROS.
ASISTE AL CLUB DE JUBILADOS DE ADULTOS MAYORES. REALIZA ZUMBA, AEROBIC.
DIVORCIADA, 6 HIJOS, 19 NIETOS, 2 BISNIETOS Y UNO EN CAMINO.
TRABAJÓ GRAN PARTE DE SU VIDA EN LAS VIÑAS. TIENE UN LOCAL DE VENTA DE COMIDAS.
9- 9 DE JULIO
NOMBRE Y APELLIDO: LUCÍA CARLINA NARVÁEZ
EDAD: 68 AÑOS
CANSADA HACE 50 AÑOS, TIENE 1 HIJOS Y 2 NIETOS
ESTUVO EN LAS FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS.
10- 25 DE MAYO
NOMBRE Y APELLIDO: YOLANDA BEATRIZ GUEVARA
EDAD: 68 AÑOS
HOBBIE: JUEGA NEWCOM, ESTUDIA COCINA Y CORTE Y CONFECCIÓN
11- ANGACO
NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA CELIA DÁVILA
EDAD: 72 AÑOS
HIJOS: 5 HIJOS, 9 NIETOS.
ES MASAJISTA, HACE YOGA Y LE DEDICA MUCHO TIEMPO A SU BELLEZA
12- ALBARDÓN
NOMBRE Y APELLIDO: LIDIA ELSA PASTEN
EDAD: 73 AÑOS
ES MAMA DEL CORAZON DE 4 SOBRINOS. TIENE 5 NIETOS Y 3 BISNIESTOS.
HOBBIE: LE GUSTA SALIR A CAMINAR Y VENDE COSMÉTICOS PARA SOCIALIZAR.
PARTICIPA DEL CONSEJO DEL ADULTO MAYOR.
13- VALLE FÉRTIL
NOMBRE Y APELLIDO: MARTA ISABEL NAVARRO
EDAD: 66 AÑOS
HOBBIE: BAILAR, CANTAR, COMPARTIR CON AMIGOS Y FAMILIA. EN EL AÑO GANO LOS JUEGOS EVITA COMO CANTANTE SOLISTA. DOCENTE JUBILIDA.
TIENE 3 HIJOS, 6 NIETOS.
14- CALINGASTA
NOMBRE Y APELLIDO: JUANA MARGARITA ORELLANO
EDAD: 60 AÑOS.
CASADA, 3 HIJOS, 3 NIETOS
HOBBIE: LE GUSTA TEJER Y CAMINAR.
HACE 42 AÑOS TRABAJA EN EL MUNICIPIO. SE DEDIDA A CUIDAR A SU BELLA FAMILIA Y SE RECIBIÓ EN LA ESCUELA DE CAPACITAION LABORAL EN TEJIDO.
15- SANTA LUCÍA
NOMBRE Y APELLIDO: ROSA INÉS TORRENTE
EDAD: 68 AÑOS
TIENE: 4 HIJOS Y 10 NIETOS
LE GUSTA BAILAR, VIAJAR, CUIDAR SUS PLANTAS.
HOBBIES: REALIZA NATACIÓN, CERÁMICA Y LE ENCANTA JUGAR AL BINGO.
16- JÁCHAL
NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA DEL CARMEN GODOY
EDAD: 66 AÑOS
TIENE 3 HIJOS, 4 NIETOS.
ES ENFERMERA JUBILADA.
SU HOBBIE ES BAILAR FOLCLORE EN EL “TALLER HUELLAS DEL TIEMPO”. LE GUSTA CANTAR Y SALIR A CAMINAR.
CONSIDERADA LA EMBAJADORA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE IGLESIA.
17- SARMIENTO
NOMBRE Y APELLIDO: ELSA BENEDICTA VILLAROEL
EDAD: 75
TIENE 2 HIJOS Y 8 NIETOS.
SE CARACTERIZA POR SER UNA PERSONA MUY SOCIABLE Y DIVERTIDA.
18- SAN MARTÍN
NOMBRE Y APELLIDO: REINA DINA ANTUÑEZ
EDAD: 61 AÑOS
HOBBIE: LE GUSTA ESCUCHAR MUSICA Y BAILAR.