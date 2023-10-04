Fiesta provincial

Conocé las 18 mujeres que competirán por la corona del Adulto Mayor

La Elección de la Reina del Adulto Mayor se realizará el jueves 5 de octubre, en el contexto de la fiesta provincial de los abuelos que se realizará en el camping del Sindicato Empleados de Comercio.
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Conocé las 18 mujeres que competirán por la corona del Adulto Mayor
Foto Archivo. .
San Juan
miércoles, 4 de octubre de 2023 · 16:21

La Elección de la Reina del Adulto Mayor se realizará el jueves 5 de octubre, en el contexto de la fiesta provincial de los abuelos que se realizará en el camping del Sindicato Empleados de Comercio. La fiesta será desde las 14 horas, con entrada gratuita. Además de la elección de la Reina Provincial de las personas mayores, se llevarán adelante una serie de actividades de entretenimientos, cortesía de los talleres que actualmente funcionan dentro de la Dirección, tales como, tanto, bailoterapia, folclore, arte y teatro. También habrá espectáculos musicales.

A continuación una a una las 18 mujeres que competirán por la corona del Adulto Mayor. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano dijeron que este año, Iglesia no presentará candidatas. 

1- CAPITAL

NOMBRE Y APELLIDO: TITA SANDOVAR

EDAD: 82 AÑOS

HOBBIE: BAILAR, HACE TEATRO, CANTA Y PRACTICA AEROBIC.

ESTÁ CASADA HACE 63 AÑOS, 2 HIJOS Y 4 NIETOS.

2- RIVADAVIA

NOMBRE Y APELLIDO: ELIS DÍAZ SÁNCHEZ

EDAD: 63 AÑOS

HOBBIE: LE GUSTA HACER ZUMBA, YOGA Y MEDITAR.

TIENE UNA HIJA

3- RAWSON

NOMBRE Y APELLIDO: MÓNICA BEATRIZ CORRALES

EDAD: 64 AÑOS

HOBBIE: PRACTICA CICLISMO, BAILA FOLCLORE Y HACE ARTESANÍAS.

TIENE 2 HIJOS Y 5 NIETOS

4- CHIMBAS

NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ

EDAD: 76 AÑOS

HOBBIE: LE GUSTA BAILAR Y AYUDAR A QUIENES MAS NECESITAN. PARTICIPA DEL CENTRO DE JUBILADOS TODOS A SAN PATRICIO

CASADA, 4 HIJOS 6 NIETOS

5- POCITO

NOMBRE Y APELLIDO: LILIA EDITH CORTINEZ

EDAD: 60 AÑOS

HOBBIE: HACER GIMNASIA Y TEJER. CUIDA DE SUS NIETOS

TIENE 2 HIJOS Y 4 NIETOS

6- CAUCETE

NOMBRE Y APELLIDO: ROSA EDIT DIAZ

EDAD: 69 AÑOS

HOBBIE: LE GUSTA SALIR CON AMIGAS, ES UNA MUJER MUY EMPRENDEDORA. DISFRUTA DE CADA MOMENTO CON SUS SERES QUERIDOS.

ES CASADA. TIENE 1 HIJA Y 1 NIETO.

7- ZONDA

NOMBRE Y APELLIDO: RAMONA ROSA IMELDA FLORES

EDAD: 64 AÑOS

REPRESENTA AL CLUB DEL ADULTO MAYOR DE ZONDA

HOBBIE: LE GUSTA SALIR A CAMINAR Y JUGAR JUEGOS DIDÁCTICOS, LE GUSTA BAILAR TANGO.

CASADA, 8 HIJOS, 21 NIETOS, 2 BISNIETOS EN CAMINO

8- ULLUM

NOMBRE Y APELLIDO: MARCELA MIRIAM ORTIZ

EDAD: 62 AÑOS

HOBBIE: EMPRENDIMIENTO DE PINTURA, CERÁMICA Y CUADROS.

ASISTE AL CLUB DE JUBILADOS DE ADULTOS MAYORES. REALIZA ZUMBA, AEROBIC.

DIVORCIADA, 6 HIJOS, 19 NIETOS, 2 BISNIETOS Y UNO EN CAMINO.

TRABAJÓ GRAN PARTE DE SU VIDA EN LAS VIÑAS. TIENE UN LOCAL DE VENTA DE COMIDAS.

9- 9 DE JULIO

NOMBRE Y APELLIDO: LUCÍA CARLINA NARVÁEZ

EDAD: 68 AÑOS

CANSADA HACE 50 AÑOS, TIENE 1 HIJOS Y 2 NIETOS

ESTUVO EN LAS FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS.

10- 25 DE MAYO

NOMBRE Y APELLIDO: YOLANDA BEATRIZ GUEVARA

EDAD: 68 AÑOS

HOBBIE: JUEGA NEWCOM, ESTUDIA COCINA Y CORTE Y CONFECCIÓN

11- ANGACO

NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA CELIA DÁVILA

EDAD: 72 AÑOS

HIJOS: 5 HIJOS, 9 NIETOS.

ES MASAJISTA, HACE YOGA Y LE DEDICA MUCHO TIEMPO A SU BELLEZA

12- ALBARDÓN

NOMBRE Y APELLIDO: LIDIA ELSA PASTEN

EDAD: 73 AÑOS

ES MAMA DEL CORAZON DE 4 SOBRINOS. TIENE 5 NIETOS Y 3 BISNIESTOS.

HOBBIE: LE GUSTA SALIR A CAMINAR Y VENDE COSMÉTICOS PARA SOCIALIZAR.

PARTICIPA DEL CONSEJO DEL ADULTO MAYOR.

13- VALLE FÉRTIL

NOMBRE Y APELLIDO: MARTA ISABEL NAVARRO

EDAD: 66 AÑOS

HOBBIE: BAILAR, CANTAR, COMPARTIR CON AMIGOS Y FAMILIA. EN EL AÑO GANO LOS JUEGOS EVITA COMO CANTANTE SOLISTA. DOCENTE JUBILIDA.

TIENE 3 HIJOS, 6 NIETOS.

14- CALINGASTA

NOMBRE Y APELLIDO: JUANA MARGARITA ORELLANO

EDAD: 60 AÑOS.

CASADA, 3 HIJOS, 3 NIETOS

HOBBIE: LE GUSTA TEJER Y CAMINAR.

HACE 42 AÑOS TRABAJA EN EL MUNICIPIO. SE DEDIDA A CUIDAR A SU BELLA FAMILIA Y SE RECIBIÓ EN LA ESCUELA DE CAPACITAION LABORAL EN TEJIDO.

15- SANTA LUCÍA

NOMBRE Y APELLIDO: ROSA INÉS TORRENTE

EDAD: 68 AÑOS

TIENE: 4 HIJOS Y 10 NIETOS

LE GUSTA BAILAR, VIAJAR, CUIDAR SUS PLANTAS.

HOBBIES: REALIZA NATACIÓN, CERÁMICA Y LE ENCANTA JUGAR AL BINGO.

16- JÁCHAL

NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA DEL CARMEN GODOY

EDAD: 66 AÑOS

TIENE 3 HIJOS, 4 NIETOS.

ES ENFERMERA JUBILADA.

SU HOBBIE ES BAILAR FOLCLORE EN EL “TALLER HUELLAS DEL TIEMPO”. LE GUSTA CANTAR Y SALIR A CAMINAR.

CONSIDERADA LA EMBAJADORA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE IGLESIA.

17- SARMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO: ELSA BENEDICTA VILLAROEL

EDAD: 75

TIENE 2 HIJOS Y 8 NIETOS.

SE CARACTERIZA POR SER UNA PERSONA MUY SOCIABLE Y DIVERTIDA.

18- SAN MARTÍN

NOMBRE Y APELLIDO: REINA DINA ANTUÑEZ

EDAD: 61 AÑOS

HOBBIE: LE GUSTA ESCUCHAR MUSICA Y BAILAR.

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