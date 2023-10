Desembarca UBER en San Juan: 'Menos trabajo para nosotros y las empresas'

Luego de que se confirmara el desembarco de UBER a San Juan, el móvil de Canal 13 dialogó con los taxistas en la mañana de este miércoles, desde una reconocida parada ubicada frente a Plaza 25 de Mayo.

Desde ahí, los trabajadores dieron su punto de vista, con muchas críticas, y contaron las sensaciones por la llegada del nuevo sistema de viajes.

Uno de ellos dijo que "en un servicio más acá y estamos sobrados, y uno más nos complica la vida a todos. Menos trabajo para nosotros, las empresas, todo".

Otro de los trabajadores expresó que "creo que tendrían que evaluar bien eso, de que los choferes no tienen carnet de conducir profesional, el gobierno lo tendría que evaluar". Ante la consulta de qué si se inscribiría para trabajar en UBER, el mismo trabajador explicó que "dado un momento que lleguen se podría ver, si se puede ingresar o no. Todo depende del Gobierno y el Gobierno que está saliendo no sé si podría avalar que llegue acá".

Otro de los taxistas consultados dijo que "están todas las cartas echadas. La novedad de siempre, la gente se rige con novedades, como pasó con los remises. Es más de lo mismo porque está en todos lados", y fue contundente al decir que no trabajaría para UBER porque "no me interesaría entrar en todo lo que es trucho, sería como atentar con mi integridad".

Un taxista también opinó ante las cámaras de Canal 13 que "acá si lo permiten entrar (al servicio a la provincia) también sería un poco catastrófico".