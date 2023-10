Este miércoles pasó por Banda Ancha Elisa Martí, protectora de animales, quien contó la dura realidad que viven ya que por la crisis económica crece el abandono de perros. Además, los proteccionistas piden mejor remuneración para veterinarios en quirófanos municipales.

"Lamento informar que no estamos mejor con el tema de los abandonos de los animales. Te diría que peor porque no solamente tenemos la problemática que siempre hemos tenido de la no esterilización y por lo tanto eso lleva al abandono, si no que también las circunstancias económicas del país hacen que la gente no tenga cómo mantener a su animal, darle de comer, y eso ayuda a que haya más abandono", explicó.

"Y para colmo también tenemos otra problemática que es que mucha gente trata de dar en adopción a sus mascotas porque se muda a algún lugar más pequeño o se muda de casa y en muchos lugares la gente que les alquila no quieren que vaya con los animales. Es un problema porque la gente los pone en adopción pero muchas veces pasa que como hay tantos animales en adopción no consiguen rápidamente la adopción de estos animales y terminan dejandolós abandonados en la calle o en la casa que alquilaban y se cambiaron", explicó la proteccionista.

"El abandono actual, estamos peor que muchos años atrás porque se han sumado muchas consecuencias", manifestó.

También Elisa contó que "el tema de las esterilizaciones ha descendido mucho".

Proteccionistas piden mejor remuneración para veterinarios en quirófanos municipales

Sobre este tema, Elisa dijo que "la sobrepoblación animal va avanzando tanto que estos parchecitos no ayudan, por ejemplo en este momento, más allá de que se los ha presionado a los municipios, no todos tienen funcionando su quirófano municipal".

"Tenemos recurso escasos y con ese tema de los veterinarios, en realidad la mayoría de los veterinarios tienen su clínica privada y trabajan cómodos lógicamente. Y también vamos a otro tema que sucede es que hay muchos municipios, en los que no se está trabajando justamente, porque los municipios son los que no le quieren pagar el sueldo que se merece un veterinario por la cantidad de animales que se esteriliza. Lamentablemente esa es la verdad de la situación", dijo también. .

Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista completa.