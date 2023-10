Un excandidato a gobernador protagonizó un hecho escandaloso en una clínica

Este miércoles, a través de las redes sociales, comenzó a circular un video en el que se ve a un excandidato a gobernador que ingresa a una clínica de manera violenta y protagoniza un escándalo. Según lo que se pudo saber, el hecho ocurrió en el Instituto de Traumatología. Ahí, Sergio Vallejos rompió unos acrílicos que hay en la recepción.

En el lugar se vivieron unos minutos de mucha tensión. Vallejos ingresó a la clínica gritando a los recepcionistas, que en ese momento atendían a otros pacientes. Luego de varios reproches se ve cómo golpea los acrílicos de la recepción, mientras que los empleados se levantan de sus sillas preocupados por la situación.

Este video rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde generó muchos comentarios en contra y a favor por la actitud violenta. Desde el entorno de Vallejos y a través de las redes sociales explicaron la situación.

Uno de sus hijos comentó que tuvo un accidente a caballo y que había viajado junto a Vallejos de urgencia desde Jáchal para ser atendido, pero que no conseguían que les brindaran atención, porque no tenían el carnet de la obra social. “Esta gente negligente de la clínica no quiso atender porque no tenía el carnet de la obra social ¿entienden que vengo del campo con una urgencia? Ni billetera tenía y esta gente no quiso darme la atención que necesitaba”, dijo uno de los hijos que agregó que harán una demanda por abandono de persona a la clínica.