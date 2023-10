Vallejos respondió a las críticas por el video de la agresión: ‘Yo no agredí a nadie’

Luego de que se virilizara el video en donde Sergio Vallejos entra a una conocida clínica céntrica y agrede a personal administrativo, el empresario dio su versión del episodio al móvil de Canal 13.

'Ayer estábamos con mi hijo Matías y un sobrino mío a 140 kilómetros de acá arriando unas vacas. Mi hijo al galope con el caballo sufre una caída y eso le provoca que se le rompan todos los ligamentos, se le sale la pierna y le compromete la arteria femoral. Eso puede producir una trombosis, y en una hora de viaje que tenes de allá para acá puede ser desde la amputación de la pierna hasta perder la vida por la trombosis', relató el ex candidato a gobernador.

Vallejos contó que salieron a toda prisa para la Clínica de Traumatología, y que en en todo el trayecto llamaron varias veces a la clínica para dar aviso de lo que había ocurrido, que iban en camino, para que los esperaran. 'Por costumbre con mi familia hemos ido ahí, hemos sido clientes muchas veces', acotó.

Según el relato del empresario, cuando llegaron entró corriendo pidiendo una camilla al empleado que estaba atendiendo en recepción, pero el administrativo le pide el carnet de la obra social. Ante esta respuesta por parte del empleado, el dirigente de Juntos por el Cambio (JXC) le contestó que ya se lo iba a traer, pero que por favor priorizaran atender a su hijo, que le trajeran una camilla y un médico porque era una urgencia. 'Lo tuve una hora a mi hijo gritando atrás de la camioneta mientras yo venía desde Jáchal hasta acá. Alguien se preguntará porque no lo llevé a Jáchal, porque no tiene lo que se necesita para una operación de esa naturaleza', precisó.

Vallejos contó que les insistió a los empleados de esta clínica con el pedido de una camilla y un médico para que atendiera a su hijo, pero nuevamente la respuesta fue negativa, y tras un cruce de palabras le pegó a la mampara ante la bronca y desesperación por la salud del joven. 'En un momento me dijo si no me traes el carnet no te lo voy a atender, y fue ahí, como sale en el video, que yo le pego a la mampara que se cae y discuto con ellos diciéndoles que son unos inhumanos, y es cierto que yo los insulté', reconoció el empresario textil.

Luego de la vitalización de este video y de muchas críticas que hacia el dirigente de JXC por esta actitud, a los micrófonos de Canal 13 pidió que se diferencie su actividad y accionar como político y ex candidato a gobernador de su papel de padre desesperado por la salud de su hijo. 'Yo sé que esto tomó estado público por mi condición de candidato, pero ahí era Sergio Vallejos el papá. Un padre desesperado con un hijo que había sufrido tremenda lesión. Era terrible como traía el pie, desarmado, y yo veía que corría riesgo, y esta gente lo único que hacía era pedirme el medio de pago. Atendeélo, no hay problemas, te pago de contado, pero tráeme una camilla y un médico, pero me dijeron quien no y ahí fue cuando estallé', relató a detalle.

Luego del episodio en esta clínica, el empresario se dirigió hasta otra clínica ubicada sobre Avenida España y entre Jorge Newbery y Maipú, y que de entrada el trato fue otro. 'Salió el enfermero el médico y ayudantes lo atendieron y les hicieron todos los estudios de alta complejidad, y Matías quedó internado con pronóstico reservado'.

Vallejos contó que el informe médico fue estiramiento de la arteria femoral, y que el cuadro presentaba probabilidad de un coágulo. 'Lo atendieron bien y ahora está todo bien', detalló el empresario.

Tras la vitalización del video registrado por las cámaras de seguridad de la clínica, muchas personas condenaron el accionar de Vallejos en las redes. Por lo que su hijo, en plena recuperación, realizó un descargo por el mismo medio para defender a su padre y aclarar lo que había sucedido. 'Esto se politizó, dijeron este es de Milei, pero esto no pertenece a la política, sino que se trata de un papá como vos, como yo, como cualquier papá que va a sufrir tremendo enojo por la insensibilidad de estos flacos', manifestó.

'Esto nos llama a recapacitar, a replantearnos si así vamos a seguir atendiendo a la gente que viene con una urgencia. Yo creo que verdaderamente deberíamos replantearnos porque salieron a la luz muchas quejas. Si uno se pone a ver los comentarios, el 80% te cuentan algo que les pasó. Y nos ha pasado a todos, yo ayer exploté por qué no era un dolor de cabeza o una angina, se trataba de una lesión grave, y los estudios determinan que era una lesión grave', sostuvo.

A raíz de todo el episodio y el posterior accionar de la clínica, Vallejos y su abogado estudian la posibilidad de elevar una demanda por el delito de abandono de persona. 'Qué no te quieran atender y determinar el nivel de urgencia, de gravedad, es grave porque ellos son una clínica privada', expresó.

Cuando le consultaron sobre si fue notificado por la Justicia de alguna denuncia en su contra realizada por la clínica, Vallejos contó que hasta el miércoles en la tarde no había sido notificado de nada. 'Si quieren hacer una denuncia que la hagan porque yo no agredí a nadie, yo lo que hice justamente fue pegarle a una mampara, porque le podría haber pegado una piña a la pared. Me recontra enojé ante la frustración, la angustia. no agredía a ningún personal. Por supuesto que el abogado de la clínica va a tratar de tirar la pelota para nosotros, pero los que actuaron mal son ellos. Y fíjate que lo que actuaron mal son ellos, y lo podrían haber arreglado. Yo soy un tipo sensato, porque más allá de la calentura del momento lo podrían haber arreglado con un llamado desde el directorio de la clínica y un pedido de disculpas. Yo creo que si me llaman y me piden disculpas esto se puede arreglar, pero se tienen que disculpar con mi hijo, porque el que estuvo en riesgo era mi hijo, yo era el padre angustiado, pero no están a la altura de pedir disculpas, sino que redoblan la apuesta y promueven una denuncia. Yo quiero ver cómo le van a explicar al juez que ante una situación de emergencia no quisieron atender a una persona porque no llevaba consigo el carnet de la obra social', expresó.